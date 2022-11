“No busco dar excusas o pretextos”: diputado Javier Hernández reacciona, pero omite aclarar si llegó o no ebrio al Congreso

El diputado Javier Hernández, de la bancada FCN-Nación, se pronunció luego de haber sido expuesto en una serie de videos en los que se le observa tratando de ingresar al Hemiciclo en aparente estado de ebriedad.

En un comunicado, Hernández hizo referencia al incidente que ocurrió mientras se desarrollaba la sesión plenaria del pasado miércoles 9 de noviembre.

“El día de ayer ocurrió un desafortunado suceso en las instalaciones del Congreso de la República en el cual me vi involucrado. No busco dar excusas o pretextos. Acepto y reconozco mi error y mi mal actuar”, dice el comunicado que el diputado compartió en sus redes sociales.

Hernández, que actual es jefe de bancada, se excusó con los diputados, el personal e incluso con los periodistas que cubren la fuente del Congreso. Además, se puso a disposición de la Junta Directiva, la cual debe analizar este tipo de casos y podría sancionarlo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Legislativo.

Diputado Javier Hernández reacciona

El diputado Javier Hernández finalmente externó una disculpa a sus votantes y su familia. No obstante, el congresista no aclaró si llegó o no en estado de ebriedad, tal como lo señalaron otros diputados y visitantes, quienes le gritaron en los pasillos del recinto.

Hernández primero intentó ingresar por las puertas de vidrio, que es la entrada principal, sin embargo, nadie le abrió. https://www.prensalibre.com/wp-content/uploads/2022/11/JAVIER-HERNANDEZ.-4-1.mp4 Videos muestran cómo ingreso el parlamentario Tambaleándose, el diputado caminó hasta el otro ingreso por Casa Larrazábal, donde una persona le cerró la puerta lo cual provocó su enojo, sin embargo, minutos después personal del Congreso le permitió ingresar y algunos diputados con sorpresa lo llevaron hasta su curul. En una de las grabaciones se ve cuando el legislador ingresa al hemiciclo, luego recorre los pasillos y algunos de los diputados le gritaron “bolo”.

Al salir, el diputado Felipe Alejos condujo a Hernández abrazado hacia una oficina de Pasos Perdidos del Congreso de la República.

El legislador llamó la atención de los presentes en la sesión del Legislativo debido a su actuar.

¿Será sancionado?

El secretario de la Junta Directiva del Congreso, Aníbal Rojas, declaró a los medios un día después del incidente, que primero se verificarán los videos que circulan en las redes sociales. “Creo que tenemos que empezar por eso para ser objetivos con la información y para el análisis”, indicó.

Rojas insistió en que la directiva solo dispone de las imágenes y que los señalamientos de Hernández estaba bajo efectos de licor, son solo suposiciones.

“No me quiero anticipar, es algo que en su momento, si lo considera la Junta Directiva, pues lo tomará en cuenta. Hoy por hoy son solo chismes que circulan en redes sociales”, respondió ante la consulta de periodistas.

Además, los periodistas cuestionaron cuál será la aplicación del reglamento, a lo que Rojas respondió: “Sí, pero estamos presumiendo. Lo primero que tenemos que hacer es verificar esa información”.