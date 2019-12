Neto Bran y Tres Quiebres pelearán para convertir una barra show en un asilo de ancianos

Empezó como una broma o provocación y ahora se hizo realidad la pelea de boxeo entre los alcaldes de Mixco, Neto Bran y de Ipala, Esduin Jerson Javier, alias “Tres Quiebres”.

“Por este medio confirmo mi pelea de Box contra el Alcalde de Ipala 3kiebres el próximo 24 de enero en el Coliseo de Ipala!”, publicó Neto Bran en su cuenta de Facebook junto a una fotografía en donde supuestamente se está preparando para la pelea.

En una transmisión en vivo, Tres Quiebres también confirmó la pelea que se llevará a cabo el próximo año en su municipio. La entrada será de Q150 y según Bran, pronto se estarán vendiendo en la plataforma en línea de Todo Ticket.

Tres Quiebres explicó que antes de ser alcalde, compró un terreno donde funcionaba una barra show y que ahora desea convertirlo en un asilo de ancianos.

La verdad por lo cual se peleará con neto bran Posted by Esduin Jerson Javier Javier on Wednesday, November 27, 2019

“No quiero que digan que nos vamos a ir a gastar Q150 porque le revienten la cara al Quiebres o que le revienten la cara a Netío, quiero que den el dinero para que se haga el asilo (…) no me importa si me derrotan, Netío si me ganás no hay problema mi amigo”, dijo el alcalde de Ipala, Chiquimula.

Por otro lado, Neto Bran dijo que parte del dinero también se utilizará para la construcción del Arco Morenos en Mixco.