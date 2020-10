Mynor Moto reclama pruebas de las irregularidades del libramiento de Chimaltenango

El juez Mynor Moto resolverá hasta el viernes 16 de octubre la situación de 24 personas detenidas por el caso del Libramiento de Chimaltenango.

Moto, juez tercero penal, continuó este miércoles 14 con la lectura de su fallo de primera declaración. En cierto momento criticó que Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, haya dicho que la resolución será posiblemente falta de mérito a favor de los sindicados.

“No es cómodo que yo vea que se hay pronunciamientos de resoluciones que ni siquiera he terminado. ‘Falta de mérito’ vengo escuchando yo desde antes que iniciara el proceso”, criticó.

También se refirió sobre su cuestionamiento ayer a los ciudadanos que critican la obra. Si bien consideró que las críticas deben son un derecho que no se puede coartar, las anomalías en el proyecto deben probarse en audiencia.

“Que venga a mí un profesional a decirme que esa obra no sirve porque allí hay una piscina le digo ‘momento’, aquí estamos en un proceso, no en una circunstancia de opinión pública que no va a trascender de forma jurídica. Eso quise decir. Acá sí trasciende porque para decirme que allí hay una piscina debe probarse”, recalcó.