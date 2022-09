Muere la Reina Isabel II: Los mensajes publicados por los presidentes Giammattei y Bukele

La muerte de la reina Isabel II, registrada este jueves 8 de septiembre, ha causado reacciones de líderes políticos de todo el mundo.

La soberana murió en el Castillo de Balmoral, Escocia, horas después de que se informara que su estado de salud era preocupante y médicos recomendaban estricta vigilancia.

La familia real viajó desde distintos puntos del mundo hacia Escocia, debido a la emergencia por la situación de la monarca.

“La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, publicó la familia real en la cuenta de Twitter oficial.

Luego del pronunciamiento, líderes de todo el mundo se pronunciaron por la muerte de la reina y enviaron mensajes de apoyo a los británicos.

En Centroamérica, los presidentes Alejandro Giammattei, de Guatemala, y Nayib Bukele, de El Salvador, ya emitieron mensajes respecto al deceso de la reina.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Su Majestad, la Reina Isabel II. Mi esposa Gabriela y yo extendemos nuestras más profundas condolencias al pueblo británico y la Familia Real”, indicó el mandatario salvadoreño.

“El legado de Su Majestad siempre será una piedra de toque para nuestros valores compartidos de empatía, solidaridad y servicio”, añadió Bukele.

I am deeply saddened by the passing of Her Majesty, Queen Elizabeth II. My wife Gabriela and I extend our deepest sympathies to the British people and the Royal Family.

Her Majesty’s legacy will always remain a touchstone for our shared values of empathy, solidarity and service.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 8, 2022