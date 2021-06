“Muchos ya llegan tarde”: de cada 20 pacientes que ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos por covid-19, uno sobrevive

En la actualidad, nueve hospitales del país se encuentran por arriba del cien por ciento de ocupación en pacientes con coronavirus. Dentro de estos está el Hospital Temporal del Parque de la Industria, que ahora llega a un 102 por ciento de ocupación.

El hospital tiene 215 camas para la atención de pacientes de cuidados moderados, donde 46 de estas son para cuidados intensivos. Sin embargo, está área está por arriba del ciento por ciento de ocupación, y a estos se suma que, desde hace tres meses, esta cifra no desciende.

Sin embargo la unidad de cuidados moderados paulatinamente ha ido convirtiéndose en atención a pacientes graves, pues las personas están llegando cada vez más enfermas y su cuadro de salud ha empeorado rápidamente.

“Al inicio de la pandemia veíamos ingresados pacientes mayores o arriba de 60 años y eso se veía reflejado en el porcentaje de esta población, ahora notamos que tenemos bastante población joven de 29, 30, 31 años que acude a nuestros servicios y que ya vienen con síntomas graves” indicó Fernando Teyul, Encargado del Gestión de Calidad del Hospital del Parque de la Industria.

Buscar atención tarde

Según los médicos, la diferencia entre sobrevivir o no radica en el tiempo en el que se busca ayuda, pues la gran mayoría está llegando ya deteriorado a buscar asistencia médica.

“Mucha de la gente que ingresa a la Unida de de Cuidados Intensivos es porque vino tarde a la atención y al inicio ellos piensan que es resfriado común, una simple gripe, o peor, creen ‘yo soy un paciente joven, no tengo enfermedades crónicas, no tengo ninguna patología, entonces no va a pasar nada, aquí me quedo en mi casa y acá me dan tratamiento'”, destaca Teyul.

“Entonces, cuando ya buscan la atención médica ya es muy tarde, y lo que pueden hacer nuestros médicos adentro es tratar de salvar a los pacientes, pero también ya es más complicado. Es importante recalcar que nosotros ahora tenemos 46 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos; de estos, el promedio de cuidados son de 14 días aproximadamente y podríamos decir que de cada 20 pacientes, uno sobrevive”, enfatiza.

Ya están cansados

Daniel Rivera, jefe de la Unidad de Psicología del Parque Temporal del Parque de la Industria, señala que ahora lo que más preocupa es el impacto que están teniendo los médicos en primera línea, así como los pacientes, pues ahora la población ha entrado en una etapa de negación, mientras que los médicos ya están candados.

“El cansancio es emocional y físico. Tenemos equipos de médicos agotados por lo que se hace día a día. Hoy tenemos que tomar en cuenta que aparte del agotamiento médico y emocional se cuadriplicó la cantidad de pacientes y eso envuelve muchas veces a los equipos médicos con sentimientos de frustración por no poder ayudar al paciente, y no porque no quiera sino porque los pacientes vienen con cuadro de deterioro muy grave”, resalta Rivera.

“Esos números trágicos claro que nos impactan emocionalmente. Para nosotros recordemos que cada vida que se pierde es una derrota para el sistema hospitalario. Pero también para los médicos ver derrota tras derrota lástima emocionalmente y nos duele desde lo más profundo, porque queremos ver gente que se recupere. Este hospital está hecho para que la gente se recupere no para que la gente fallezca”, dijo, conmovido, el especialista de la psicología.

“A nivel psicológico, el impacto de ingresar al hospital también es muy grande. El abordaje psicológico desde el momento en el que los pacientes entran al hospital se convierte en un soporte emocional para su recuperación, pero hoy para la unidad de psicología es una recarga la cantidad de pacientes que estamos viendo. Durante las últimas tres semanas hemos visto un repunte increíble que no habíamos visto ni siquiera en la primera, segunda e incluso en la tercer ola. Hoy la cantidad de pacientes es demasiado grande, lo que nos convierte en mucho trabajo para la unidad”, destacó Rivera.

La negación, el principal problema

Además, los médicos han comenzado a notar que los pacientes, e incluso la población, está en negación y por ende piensan que la pandemia no existe o que ellos no se podrán contagiar.

“Un comportamiento natural del ser humano es la negación, que es creer que aunque veamos casos o veamos a nuestro vecino o a un familiar, e incluso aunque veamos a la cuadra que se está contagiando, la negación hace creer que a nosotros no nos va a pasar y no nos vamos a contagiar y esto cuando ocurre es un impacto emocional muy grande para los pacientes. Los pacientes están llegando con un cuadro de ansiedad severo ante el desconocimiento de lo que va a pasar con ellos, y es allí donde es importante el acompañamiento emocional a cada uno de los pacientes” enfatizó Rivera, quien ha destacado que esto incluso hace que las personas no busquen ayuda médica.

“La negación incluso hace que no se busque asistencia hospitalaria y tenemos que tomar conciencia de que el virus está presente y que hoy en día, un año y medio después del primer caso, casi que todos los guatemaltecos conocemos a alguien o sabemos de alguien que tuvo covid-19. Es por ello tan importante que hoy en cuanto tengamos unas sospecha busquemos la asistencia hospitalaria para que cuando sea necesaria la intervención del doctor no sea muy tarde. Hay que hacer conciencia de que el virus existe y nos está haciendo mucho daño en este país, puntualizó el jefe de los psicólogos.

Hospitales, con arriba del 100% de saturación

Del 30 de marzo de 2020 al 5 de junio de 2021, cuando finalizó la última semana epidemiológica, se ha atendido 13 mil 145 personas. Pero de ese total, en los últimos cinco meses, solo del 1 de enero al 5 de junio de 2021, se ha atendido seis mil 871 pacientes.

Así está la situación hospitalaria de pacientes: