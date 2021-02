MP investiga caso de joven que fue violentada sexualmente y abandonada por un taxista en zona 7

El Ministerio Público informó que investiga el caso del video en donde se ve que una joven es bajada y abandonada por un taxista en una calle que estaba poco transitada, luego fuera violada sexualmente. El video, en donde se ve como es bajada la adolescente, se hizo viral en las redes sociales recientemente y los usuarios exigen que se atrape al victimario.

La Fiscalía de la Mujer está a cargo del expediente y la víctima es una joven de 20 años, informó el ente investigador. Además, reportó que desde el pasado 24 de febrero conoce el caso, después que recibió el aviso de un hospital donde fue atendida.

El reporte policial indica que la víctima fue auxiliada por los Bomberos Municipales en la sexta calle A y quinta avenida de la zona 7 capitalina. Una joven de 23 años denunció ante los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que la mujer le comentó que el conductor de un taxi “blanco” la había abandonado en el lugar, después que le solicitó un servicio de taxi para que la trasladara de El Trébol hacia otro lugar.

Durante el trayecto, el taxista le dio una bebida y perdió el conocimiento, por lo que creía que había sido violentada sexualmente por el piloto del automotor, luego la dejó abandonada en la mencionada dirección.

Informan que taxista dejó abandonada a una menor que momentos antes fue violada, esto ocurrió en la colonia Landivar zona 7, los vecinos alertaron a las autoridades y la menor es llevada por los bomberos, me dió mucha rabia y tristeza. No he leído del tema en otro lado pic.twitter.com/iEJkbgWBws

— Andrea 🍍 (@andrealeiva93) February 27, 2021