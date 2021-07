Motorista pierde la pierna izquierda en accidente de tránsito en la ruta Interamericana

Un accidente de tránsito se registró este domingo 18 de julio en el kilómetro 47 de la ruta Interamericana, Sumpango, Sacatepéquez.

Bomberos Municipales Departamentales informaron que un camión se dirigía de occidente a la capital cuando por causas que se desconocen se cruzó el arriate y colisionó contra un motorista que se desplazaba a accidente.

Socorristas informaron que auxiliaron a Keni Morales, de 20 años, quien perdió la pierna izquierda debido al fuerte impacto. Morales fue trasladado hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango.

“Tengo más de 10 años de ser bombero y he visto distintos accidentes, pero este es lamentable porque el joven perdió su pierna, no es demás pedirle a los pilotos de motos que manejen con precaución ya por este sector circula mucho trasporte pesado”, manifestó el bombero Pedro Us.

Vea también: Video: el impactante momento en que automóvil arrolla a dos personas que se desplazaban en bicicleta