MLP advierte protestas y bloqueos, si TSE “no justifica” rechazo a inscripción de Thelma Cabrera y Jordán Rodas

Partidarios del Movimiento Para la Liberación de los Pueblos (MLP) protestan frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras el rechazo a la inscripción de su binomio presencial, conformado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas.

Los representantes, afines al MLP, se concentraron a la puerta del Tribunal este jueves 2 de enero de 2023 y advirtieron de que en caso el TSE no consiga “fundamentar” su decisión de no inscribir al binomio presidencial, podrían protestar o bloquear puntos de importantes a nivel nacional.

Parte de la petición es que se les permita continuar con los procesos para revisar si la inscripción fue rechazada por un tema de requisitos, para que así se pueda subsanar y esto permita que sus representantes participen en las Elecciones Generales de 2023.

Leonardo Coy, afiliado al partido en Baja Verapaz, declaró a Prensa Libre y Guatevisión que buscan enmendar un eventual error del proceso para la inscripción o en la entrega de los documentos. No obstante, advierte que si no están conformes podrían tomar medidas de hecho.

MLP protesta frente al TSE

“Tenemos que esperar un tiempo como la ley indica para saber si tiene fundamento la razón por la que no se les ha inscrito. Pero si no tienen un fundamento, solo nos quieren engañar y no lo vamos a permitir. Tendremos que tomar el país”, afirmó Coy.

“Vamos a tomar los puntos importantes del país. Ahora, si nos explican, si hay alguna falla por temas de documentos, eso lo entendemos, eso por medio de la ley se puede arreglar”, especificó.

De acuerdo a los tiempos, la respuesta al partido podría tomar entre tres y ocho días, tiempo en el que los simpatizantes de la agrupación política estarían analizando cuáles serán sus medidas.

“Sepan bien que hablamos distintos idiomas, pero estamos unidos”, dijo en torno a la organización del partido, el cual a diferencia de las elecciones pasadas asegura que tiene “más afiliados”.

Partido presenta recurso

El partido presentó un recurso de nulidad, el lunes 30 de enero, en contra de la resolución del Registro de Ciudadanos que declaró no procedente la inscripción de su binomio presidencial.

Cirilo Pérez Ordóñez, secretario general de la organización política, expuso que piden la decisión se anule.

Según el representante del MLP, no hay argumentos legales para no aceptar la inscripción, pues el finiquito de Jordán Rodas, que emitió la Contraloría General de Cuentas (CGC), sigue vigente.