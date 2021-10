Militares veteranos muestran video donde Alejandro Giammattei, en campaña, les ofrece aprobar ley de resarcimiento

Durante la jornada de protestas y bloqueos de este miércoles 13 de octubre, los militares veteranos compartieron un video, cuya fecha no ha podido ser verificada, en el que el presidente Alejandro Giammattei se reunió con ellos para pedir su apoyo cuando aún era candidato y les ofreció que si ganaba la elección aprobaría la ley de resarcimiento que ahora exige ese sector.

Los militares veteranos exigen que el Congreso apruebe la iniciativa 5664, Ley de compensación económica, por la prestación de servicio militar durante el conflicto armado interno que les permitiría obtener una indemnización de Q120 mil a cada uno.

En el bloqueo de la Cumbre de Santa Elena, kilómetro 132 de la ruta a Cobán, Alta Verapaz, los soldados veteranos dijeron que el actual gobierno llegó al poder gracias a los votos que ellos les dieron.

Uno de los manifestantes, quien no quiso identificarse, recordó que cuando Giammattei andaba en campaña política les ofreció estar al frente de la lucha para lograr la indemnización, pero no lo ha cumplido, ni tampoco ha querido apoyarlos para lograr la aprobación de la iniciativa de ley.

“Dijo que él -Giammattei- iba al frente de nosotros, que nos iba a recompensar a todos los militares y no lo ha hecho”, expresó el militar veterano.

Los manifestantes mostraron un video en el que se muestra la reunión del ahora presidente Alejandro Giammattei con los militares retirados y se escucha los ofrecimientos que hace.

“Un hombre que habla, se compromete y no cumple no debiera llamarse hombre. Yo se que ustedes me van a ayudar a mí. Si este gobierno no pasa la ley de dignificación, que la debería de pasar, nosotros la vamos a impulsar en el Congreso, y algo más, como el próximo Congreso va a estar medio pintadito de verde, yo como presidente del país voy a ir al frente de ustedes como comandante general del Ejército a pararnos frente al Congreso hasta que pase la ley de dignificación”, dijo el mandatario en esa oportunidad cuando buscaba llegar a la primera magistratura del país.

Giammattei continúo diciendo que “no hay de otra. Lo tenemos que hacer porque yo no soy el que autoriza la ley, es el Congreso, pero yo si voy a ser el comandante general de Ejército y tengo que velar por los veteranos y los miembros activos del Ejército, ese es mi deber y yo los voy a acompañar a ustedes para que no me vayan a mentar la madre a mí sino nosotros se las vamos a ir a mentar a ellos si no nos hacen caso de que esa ley pase”.

Al respecto de ese video, la Presidencia no se ha pronunciado y solo se informó que podría ser un video de una reunión en tiempo de campaña.

“Efectivamente parece ser un video en el marco de la campaña política. De momento no tenemos un pronunciamiento al respecto”, respondió Patricia Letona, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia.