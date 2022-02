“Mi gran problema se llama Juan Carlos Monzón”: Roxana Baldetti declara en el juicio del Caso La Línea

La exvicepresidenta Roxana Baldetti enfrenta a la Justicia por el Caso La Línea. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Durante el comienzo del juicio por el Caso La Línea, que tiene en el banquillo de los acusados al expresidente Otto Fernando Pérez Molina y la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías por supuestamente haber dirigido una estructura criminal que se habría beneficiado de millones de dólares en sobornos por defraudación aduanera, la exvicemandataria alegó inocencia e hizo señalamientos en contra de quienes, según ella, son los responsables de que ambos estén en prisión desde hace casi siete años.

En el primer día del juicio en el Juzgado de Mayor Riesgo B por el Caso La Línea, Baldetti reclamó inocencia y responsabilizó de los hechos que se le imputan a su exsecretario privado Juan Carlos Monzón y a Estuardo González “Eco”, ambos colaboradores eficaces del Ministerio Público (MP) como los responsables de los hechos en los que se les vincula.

“El gran error fue que Juan Carlos Monzón se ganara mi confianza”, dijo Baldetti al señalar a su exsecretario de haber planificado la comisión de varios hechos ilícitos en compañía de a Estuardo González “Eco”, quienes, según ella, la Fiscalía beneficio al convertirlos en colaboradores eficaces.

“Durante la primera declaración cuando nos dicen que Juan Carlos Monzón y Estuardo González fueron los que dirigen la estructura criminal, le hacen una pregunta expresa a la señora fiscal Thelma Aldana y le preguntan ¿la vicepresidenta Roxana Baldetti está metida en este problema? y ella responde que no, ella no está metida en eso, claro porque en ese momento no habían finiquitado que ella podría ser la siguiente candidata a la Presidencia de la República”, agregó Baldetti.

“La más deseosa de estar aquí, después del expresidente (Otto Pérez Molina), soy yo, porque somos los únicos que hemos llevado prisión por casi siete años ya. Tengo que retroceder al 2015 porque mi gran problema se llama Juan Carlos Monzón, que era el secretario de la vicepresidenta del 2012 al 2015, y tengo que retroceder porque tengo que decir cómo lo conozco, quien me lo presenta, cómo llega al partido”, agregó.

La exvicemandataria, quien renunció al cargo el 8 de mayo de 2015, continuó: “a él me lo presenta precisamente otro colaborador eficaz en otro caso, porque Juan Carlos Monzón deja a todos sus amigos que trabajaron en el Gobierno como colaboradores eficaces, pero en ese tiempo Iván Velásquez (jefe de la Cicig) y Thelma Aldana le permitieron dejar a todos sus amigos para que nadie tocara cárcel, a diferencia de los que no sabíamos lo que este grupo hacía”.

“Él -Monzón- en su primera declaración no de este caso sino del caso de Cooptación dice que tenía que ganarse la confianza de Roxana Baldetti y efectivamente tenía que ganársela para poder hacer todo lo que hizo, porque todo lo que hizo no solo es este caso, de lo que me he enterado en estos siete años me quedé ciega, sorda y muda de saber realmente todo lo que este hombre hizo”.

Agregó que Monzón le recarga la agenda departamental para que no tuviera tiempo de hablar con nadie.

“Yo trabajaba 18 horas al día para poder cumplir con la agenda que decía la Constitución, que agrega más lo que el presidente le ordene, es decir eran días de muchas horas y hasta hace unos años entendí porque mi agenda al interior era tan cargada, poque me las hacía Juan Carlos Monzón y su secretaria y me las ponían cargadas para que yo no tuviera tiempo de hablar con nadie”

“El MP dice que yo dirigía una organización criminal, pero yo estudié para ser periodista y luego me especialicé en administración pública, pero no estudié para ser criminal, cómo me van a decirme a mí que dirigí una estructura criminal si lo que yo dirigía eran gabinetes del gobierno del Partido Patriota”, afirmó.

También negó que haya creado empresas de cartón, como lo señala la Fiscalía.

“Son cinco empresas las mías y no las niego y esas cinco empresas se las entregué a Estuardo González con un salario de Q10 mil mensuales, yo lo mando a traer y le dije que ordenara las empresas porque cuando saliera de aquí -el Gobierno- tengo que ponerme a trabajar en lo que se hacer, que es comunicar”, añadió.

“Es una injusticia lo que hicieron con ellos -otros señalados- y con sus familias porque muchos tenían años de estar en la SAT y les quitaron su trabajo, les quitaron oportunidad (…) todo por la ambición de una señora que quería se presidenta de este país”, continuó Baldetti.

También agregó que “las fechas de la imputación no cuadran con los cuadros que les van a presentar, entonces cómo supuestamente me dieron colas a mi si los cuadro dicen una fecha y las investigaciones otra, entonces no me van a poder encuadrar el delito de enriquecimiento ilícito, primero porque no recibí y segundo porque los cuadros que fueron hecho por ellos mismos, los cuales puede hacer cualquier persona, y no podemos pensar en asociación ilícita porque con quienes yo trabajé fueron funcionarios públicos”.

“Obviamente para Thelma Aldana e Iván Velázquez para elevar su persona a nivel elegible para presidente, a Juan Carlos Monzón si lo meten preso es un gato al que metieron, entonces es mejor meter al presidente y vicepresidenta y me cuelgo la medallita y soy el paladín de la justicia y nosotros somo el pacto de corruptos”, afirmó.

Imputados

Pérez Molina y Baldetti fue imputado formalmente en junio de 2016 por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por su supuesta participación en una estructura criminal que saqueó al Estado entre 2012 y 2015.

Baldetti también fue imputada como parte del caso “Cooptación del Estado”, en el que se procesaron unas 70 personas, entre ellas los exministros de Gobernación, Defensa, Comunicaciones y Energía y Minas.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) acusó a Pérez y Baldetti de haber organizado y liderado una red que cobraba millonarias comisiones a contratistas del Estado, cuya suma supera los US$37.9 millones.

El Caso La Línea forzó la renuncia de Pérez Molina y de Baldetti y ahora los tiene sentados en el banquillo de los acusados.