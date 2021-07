Melissa Alejandra Palacios: Familiares y vecinos toman las calles para exigir justicia

A una sola voz, decenas de personas exigieron esta tarde del domingo se investigue y se de con los responsables del crimen contra Melissa Alejandra Palacios Chacón, joven que fue encontrada sin vida el lunes último en el municipio de Río Hondo.

Lucky Chacón, tía de Melissa indicó que lo único que esperaban como familia es obtener justicia, pues su sobrina no regresaría aunque ellos lo desearan, por lo que el consuelo era que se capturaran a los delincuentes.

Después de cinco días de haber sepultado el cuerpo de la joven universitaria de 21 años, familiares, vecinos y amigos salieron a las principales calles del municipio de San Jorge, Zacapa para exigir se esclarezca el crimen.

Foto Guatevision: Mayra Sosa Galería: Foto 1 de 3 Foto Guatevision: Mayra Sosa Galería: Foto 2 de 3 Foto Guatevision: Mayra Sosa Galería: Foto 3 de 3 Previous Next

“Justicia para Melissa”

Con globos, carteles, rosas, y mantas vinílicas se clamaba justicia para Melissa, el recorrido comenzó en el lugar denominado como la Ceiba y finalizó en la plaza municipal, donde acompañado de un mensaje se prendieron velas y se encendió la linterna de cada celular para exigir que el caso no quede impune.

”Decimos presente esta tarde, esperamos justicia, si nos toca salir de nuevo en una caminata, lo volveremos a hacer, estamos unidos” expresó David Trujillo, alcalde municipal.

Vecinos que no pudieron acompañar en la caminata decidieron demostrar el apoyo en las afueras de sus vivienda, pues colocaron globos y mensajes alusivos en las mismas.

Mientras que, Daniela Palacios, hermana de Melisa relató que, extrañará compartir con ella, puesto que siempre la aconsejaba y cuidaba, sin saber que la víctima sería su hermana.

Una de sus anécdotas es que lloraba porque se le había muerto su mascota, Melisa le comentó que no llorará que debía ser fuerte y que ella le regalaría otra y lo cumplió.

”Ella me decía que era mi segunda mamá, porque me cuidaba siempre, me protegió en todo momento, ahora me toca extrañarla” finalizó.

La familia agradeció a todas las personas por el apoyo brindado, el cual inició desde la activación de la alerta Isabel-Claudina hasta esta caminata donde se espera que las autoridades trabajen las líneas de investigación.