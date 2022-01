Medios internacionales destacan contrato de cabildeo que Guatemala firmó en Washington y que Taiwán pagará

Destacados medios internacionales reaccionaron este martes 18 de enero al anuncio del gobierno de Guatemala de que firmó en EE. UU. un contrato de cabildeo pagado por Taiwán.

La negociación se hizo con la firma Ballard Partners el pasado jueves 13 de enero por un valor de US$900 mil –unos Q7 millones– que pagará el gobierno taiwanés.

Según el gobierno guatemalteco, el cabildeo busca “promover los intereses de Guatemala en Estados Unidos, particularmente en temas de comunicación estratégica, atracción de inversión, economía, turismo y mejorar el posicionamiento del país para la promoción de productos de pequeños productores”.

La comunicación oficial no explicó la razón por la que se usaron fondos del gobierno taiwanés para contratar a la firma estadounidense.

El contrato fue firmado entre el gobierno de Guatemala y Brian Ballard, quien representa a la citada firma.

La figura de Ballard resuena en el mundo del cabildeo e incluso algunos medios locales señalan que cuando ese personaje habla “los donantes importantes de Florida abren sus billeteras”.

“No fue decisión de Ballard”

De acuerdo con una publicación de Político, la firma asegura que no fue decisión de Ballard que Taiwán financiara el proyecto y que no hay nada que no esté permitido.

Político destaca que Guatemala forma parte de los países del triángulo norte, donde el gobierno de Biden ha tratado de tomar serias medidas contra la corrupción. Además resalta el hecho de que el acuerdo se produce en momentos en que los vecinos países, primero El Salvador y más recientemente Nicaragua, hayan reconocido a Pekín como el gobierno legítimo de China, lo que llevó a Taiwán a romper relaciones con esos países.

El medio también resaltó que Ballard fue uno de los recaudadores de fondos y excabildero de Donald Trump y otros políticos de EE. UU.

“Movimiento inusual”

El diario The Hill resaltó, en tanto, que el contrato firmado por el embajador guatemalteco en EE. UU., Alfonso Quiñónez, “no es un movimiento ilegal, pero sí inusual”.

Resaltó el hecho de que EE. UU. firmó con Guatemala un acuerdo para apoyar la economía del país y luchar contra la corrupción como causas fundamentales de la migración irregular.

The Hill también recuerda que Ballard es un “poderoso cabildero cuya firma fue el quinto grupo de cabildeo con mayor recaudación en el 2020″.

“Beneficio mutuo”

La agencia de noticias Associated Press (AP) cita a Joanne Ou, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, que explica que el acuerdo se hizo basado en el principio de “asistencia y beneficio mutuo” a fin de promover la diplomacia de ambos países y basados en las necesidades de los gobiernos amigos de la Isla.

Ou también le dijo a AP que el acuerdo cumple con las leyes estadounidenses, por lo que fue respaldado por el gobierno de Guatemala.

Sin embargo, la agencia también cita a Robert Kelner, abogado especializado en leyes de cabildeo, quien opina que ese tipo de acuerdos no son ilegales, pero “es inusual que un gobierno pague las tarifas por cabildear para otro gobierno”.

AP también recuerda que en el pasado Taiwán ya hecho varias donaciones a Guatemala, como flotas de autobuses o equipo agrícola. “Pero no ha podido competir con China, que considera a Taiwán un territorio separatista y ha trabajado agresivamente para aislarlo en el escenario mundial”.

Más medios

Taipei News, Pennsylvania News Today, Nasdaq, The Week, CNBC y Voz de América también resaltaron el acuerdo firmado entre los países.

“Ballard gestionará la cuenta junto con dos asociados con contactos en el Partido Republicano: Jose Diaz, un exrepresentante estatal de Florida que es director gerente de la oficina de Ballard en Miami, y Sayfie, que fuera asesor del exgobernador de Florida Jeb Bush y dirigió una comisión de un programa de liderazgo de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump. Un tercer asociado que representará a Guatemala, John O’Hanlon, es un demócrata veterano”, dice Voz de América, citando a AP.

Ballard, en tanto, dijo que proporcionaría “servicios de defensa y consultoría estratégica” relacionados con la interacción entre Guatemala y el gobierno y las autoridades estadounidenses, según esos medios.

Los medios también resaltan las fricciones que ha habido entre el gobierno de Guatemala y Estados Unidos, como las recientes críticas del Departamento de Estado al presidente Alejando Giammattei “por tratar de retirar la inmunidad a un juez que ha sido reconocido en Washington por exponer casos de sobornos en Guatemala”.

Publicación del medio ruso Sputnik: