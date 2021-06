Médicos del Hospital General San Juan de Dios denuncian falta de pago y de medicamentos

Personal médico del Hospital General San Juan de Dios padece por la falta medicamentos e insumos para atender a pacientes del área de emergencia, pediatría, covid-19 y oncología, entre otros; además, al menos 60 médicos y nutricionistas no reciben salario desde hace seis meses, según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Sumado a esa problemática, Zulma Calderón, defensora de la salud de la PDH, informó que el Ministerio Público (MP) investiga la muerte de dos pacientes de ese centro asistencial, cuya salud pudo haber empeorado por la falta de insumos para su atención.

Refirió que ha remitido dos informes al MP por la muerte de dos pacientes menores de edad que estaban internados y cuya salud habría decaído ante la falta de medicamentos.

Asegura que en ese hospital hay áreas con el inventario de insumos a cero, y que algunas de estas son de atención de pacientes delicados. Ese nosocomio tiene un presupuesto de Q850 millones, del cual solo se ha ejecutado el 32 %.

“Toda esta situación evidencia una falta de acceso y atención oportuna a todos los pacientes que buscan ser atendidos en este hospital. Lamentablemente al hospital le hace falta prácticamente de todo”, señaló Calderón, quien agregó que le preocupa que tampoco se cuente con anestesia para las cirugías y antibióticos.

Y por si fuera poco la falta de medicamentos en @Guatevision_tv y @prensa_libre entrevistas a médicos que nos narran que "no tienen ni qué comer" pues desde hace 6 meses el @HospigenGT no les paga su salario, "estamos dando el pecho y no es justo… no pedimos un galardón". pic.twitter.com/HpGbMxfmGB

— Andrea Dominguez (@andread_gtv) June 5, 2021