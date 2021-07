“Me dicen que ya no hay números”: guatemalteco narra dificultad que vivió para hallar prueba de covid-19 para su abuela

La odisea que vivió un guatemalteco buscando prueba de covid-19 para su abuela de 86 años, a quien tampoco ha podido inmunizar pues no han encontrado vacuna.

Esta es la historia de Eduardo, quien esperó parado frente al Hospital Temporal del Parque de la Industria los resultados de una prueba de coronavirus que después de estar buscando en centros asistenciales encontró en este lugar para su pariente.

Antes había intentado obtener el tamizaje en el puesto móvil en el mercado El Guarda en la zona 11 de la capital, donde según él, les indicaron que no tenían más números para atenderlo.

“Este es un mensaje para el gobierno, para todas las entidades de Salud, desde la mañana cargo a mi abuelita de 86 años que no puede caminar mucho, hoy fui a la móvil de El Trébol y me dicen que ya no hay números y les digo mi abuelita tiene estos síntomas, todos los síntomas del coronavirus y me dicen no hay pruebas, vengan mañana”, manifestó.

Señaló que en Guatemala esta pandemia nos ha atacado ya más de un año y cómo es posible que no hay pruebas y les dicen que no los pueden atender.

“No es posible, qué estamos esperando, que se mueran nuestros abuelitos, que se mueran nuestros papás porque los jóvenes aguantamos la pandemia, es un mensaje para el gobierno que por favor se ponga la mano en la conciencia y que habiliten más centros para pruebas, no sólo en la mañana, no sólo dos horas o un rato. Queremos que nos atiendan 24 horas”, externó.

Pidió a las autoridades que mantengan abierta la posibilidad de saber si la persona es positiva a covid-19 “porque si no vamos a andar contagiando a otros ahí afuera y por eso es que la pandemia no se ha detenido en Guatemala, porque no hay pruebas, porque no hay vacuna”, expresó este guatemalteco.

Eduardo señaló que pese a que ya está dentro del rango de edad para obtener la vacuna, no ha logrado obtenerla.

“Nos dicen vengan mañana a las 4 de la mañana mejor si es posible, y encima uno hace la cola para hacerse la pruebas, pero tampoco hay pruebas, no podemos hacer nada, no podemos ir a otro país porque no tenemos dinero, no podemos ir al El Salvador que usted va a un centro comercial y ahí sí le hacen la prueba, no tenemos acceso a la salud. Está muriendo nuestra gente y el gobierno está de brazos cruzados, señor presidente, no es posible”, puntualizó.

Qué dice Salud

Al ser consultado el Ministerio de Salud por medio del viceministro de atención primaria, Edwin Montúfar, indicó que recientemente se informó que se debe elevar el número de tamizajes; sin embargo, se siguen medidas epidemiológicas pues muchas personas buscan la prueba porque desean los resultados para irse de viaje.

Al ser cuestionado sobre el caso que vivió este guatemalteco en la unidad móvil de El Guarda, el funcionario aseguró que esta unidad puede practicar unas 150 pruebas diarias, pues tienen horario establecido y en obtener los resultados se tardan alrededor de 20 minutos por cada paciente, por lo que hay una limitación en cuanto a las cantidades.

Para leer más: Contraloría General de Cuentas denuncia a la ministra de Salud, Amelia Flores

“No es por la cantidad de pruebas disponibles sino por la capacidad operativa”, explicó Montúfar.

Anunció que a partir de la otra semana van a entrar a funcionar otras cuatro unidades móviles para ser posicionados en lugares estratégicos.

Detalló que ahora desde el inicio de la pandemia se han efectuado 454 mil 164 pruebas de antígeno. Por ahora hay disponibles 215 mil 395.

Esta cantidad se debe también a una donación que hizo el miércoles 30 de junio el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España, que donó 105 mil pruebas de antígeno.

Mientras que de pruebas PCR, Salud brindó los datos de junio señalando que en el Laboratorio Nacional se han realizado 8 mil 500 pruebas, donde el 15% y 20% han dado positivo. En lo que va del año se han practicado 46 mil 750.

Se informó que el Área de Salud Guatemala Central realizará pruebas de covid-19 las 24 horas en clínicas periféricas de la capital.

Estos serán las clínicas periféricas del Paraíso, zona 18 y en la colonia El Amparo, zona 7. Así también en el Centro de Atención Temporal (CAT), en la zona 21.