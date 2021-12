“Me dejan aquí, ¿va’ embajador?, ¿no me votan antes?”: Giammattei habla en EE. UU. de la inversión y la migración

El presidente Alejandro Giammattei continúa con actividades en Washington, EE. UU., y este miércoles 8 de diciembre asistió a una reunión con integrantes de la Cámara de Comercio estadounidense, para presentar las ventajas competitivas del país, con el objetivo de atraer inversión para Guatemala.

Inició al decir que la pobreza y la extrema pobreza es la causa que da origen a la migración y es por eso que Guatemala plantea la construcción de los denominados muros de prosperidad.

Dijo que si la gente tiene trabajo, vivienda, salud y educación, “la gente no se va”, ya que migran por necesidad.

Añadió que de las mujeres que atraviesan México, siempre en el tema de la migración irregular, resultan violadas en el 80% de los casos.

También mencionó a los niños que son lanzados por el muro, o “los que contratan al chapo Guzmán para hacer el túnel y pasarse por debajo. Muros físicos, muros de armas, no detienen la migración, lo único que detiene la migración es la prosperidad”.

Añadió que para lograr la prosperidad se necesita inversión de la iniciativa privada y disminuir el tamaño del gobierno.

Señaló que hay un elemento fundamental en las alianzas entre el sector privado y el gobierno, y es que ha funcionado.

“Si me dejan”

“Yo voy a durar en el gobierno dos años y dos meses si me dejan, me dejan aquí va embajador, no me votan antes y gracias a Dios no hay reelección, gracias a Dios”, manifestó el funcionario.

Agregó que tiene dos años y dos meses para dar resultados y no retroceder. Anunció que para abril 2022 se reunirá con el sector textil de los EE. UU.

“Ustedes que tienen la Cámara de Comercio Guatemalteca Americana saben perfectamente las oportunidades que representa Guatemala para los Estados Unidos”, dijo.

Atraer inversión

Resaltó que para atraer la inversión se han modificado leyes en Guatemala y destacó las zonas francas para los productos que se requiera para importar, producir y exportar sin pagar impuesto.

Mencionó que trabajan un proyecto de ley para plantear al Congreso y proteger la inversión, para decirle al inversionista que venga al país.

Dijo que esto aseguraría que la inversión fluya para crear fuentes de trabajo y cada trabajador es un migrante menos, es una familia menos que pierde un integrante.

Agregó que en una entrevista con un medio, le dijeron que le conviene mandar a la gente -a EE. UU.- porque parte de su crecimiento económico se debe a las remesas y según el presidente, “es una manera macabra de pensar, porque cada guatemalteco que se va es gente joven, estamos perdiendo el bono demográfico que es único e irrepetible, la gente que se está yendo es la gente joven”.

Manifestó que no se trata de decirle a la gente “aquí le doy para el pasaje y para el coyote, váyase”, ya que el objetivo es que se quede.

Mencionó que empresas extranjeras le han mostrado interés por invertir en Guatemala, pero para eso se necesita certeza jurídica.

En el tema de la pandemia dijo que se gastaron Q6 mil millones en tres meses para dar bonos a 2.6 millones de familias por el impacto del covid-19.

Recordó que los puertos y la industria alimenticia nunca dejaron de trabajar y se implementó protocolos de bioseguridad.

Resaltó el apoyo de la iniciativa privada para enfrentar la pandemia e indicó que los cinco hospitales que se construyeron “no le costaron un solo centavo al gobierno, la iniciativa privada los construyó”.

También los equipó la iniciativa privada y dijo que nunca recibió un centavo, al contrario, entregó listas para que adquirieron los recursos.

Destacó que Guatemala todavía es un país de oportunidades.

Tema del tren

Anunció que habrá una sesión el 12 de enero 2022 para darle Ferrovías en usufructo a una alianza de una empresa mexicana-inglesa y se instalará el tren con la vía para que pase desde Guatemala hasta Canadá. La concesión será por 25 años.

Según él, se podrá exportar en tres días un contenedor hacia Chicago.

Además, en los primeros meses del 2022, el tren de México debería estar entrando a Guatemala unos cuatro kilómetros hacia una zona franca privada llamada Puerta del Istmo.

Mencionó de nuevo en atraer la inversión para tener certeza e impulsar la exportación en todos los niveles.

Resaltó también el Sello Blanco de combate a la pobreza para apoyar a los pequeños productores e impulsar la responsabilidad social del consumidor.

Remarcó la miel especial que se produce en Petén, que si tiene el referido sello habrá la ventaja de vender sin intermediarios. También impulsarán la venta de café de los pequeños productores; además, la posibilidad de exportar plátano para aumentar las exportaciones de ese nivel.

“Somos un país a favor de la inversión”, manifestó Giammattei. Afirmó que Guatemala tiene estabilidad macroeconómica de más de 25 años y no estamos cambiando a criptomonedas.

Además, recordó los tratados de libre comercio con varios países y que Guatemala tiene talento joven.

Anunció que este jueves 9 de diciembre se reunirá en Guatemala con un japonés que va a instalar una fábrica para partes de vehículos y podría generar unos 10 mil empleos. Mientas se arma la fábrica se capacitará a la gente con el perfil que se necesita.

También indicó que una farmacéutica española viene a Guatemala y el personal podría ser capacitado en ese país; además, otra empresa que desinstalará fábrica en EE. UU. y Honduras para ir a Guatemala.

Afirmó que no aumentaron los impuestos, pero se creció 20% en la recaudación; además, el presupuesto del 2022 “no lleva nuevos préstamos”.

Destacó que el contrabando disminuyó un 40%, según datos del sector privado.

Indicó que el saldo en caja para comenzar el 2022, es de Q10 mil millones.

Según él, el ministro de Finanzas manda más que el presidente, “porque cada vez que le dijo yo mirá hay que pagar tal cosa”, le dice que debe esperar al siguiente mes porque se deben juntar los recursos.

Adelantó que los van a acusar que no se gastaron todo el presupuesto en funcionamiento, el cual trataron de reducir.

Subrayó que en el tema de un gobierno el presupuesto se debe gastar, “usted se lo tiene que gastar, aunque sea comprar cosas que no necesita, pero gásteselo, prefiero que me acusen de no haberme gastado todo el dinero que gastármelo innecesariamente”.

Dijo que digitalizar los proceso ayudará a reducir la corrupción, porque deja fuera la discrecionalidad.

Ofrece mano de obra

En otro tema, manifestó que la balanza comercial con EE. UU. es desfavorable, por lo que pidieron en las reuniones que necesitamos más comercio que asistencia. “La mejor asistencia que puede haber es comercio”.

“Si no tienen trabajadores, nosotros nos sobra y podemos mandar para acabar con la migración irregular”, destacó al indicar la mano de obra que puede ofrecer Guatemala.