Mayoría de exdiputados vinculados en su momento con exministro Acisclo Valladares Urruela guardan silencio

El 6 de mayo del 2019 el Ministerio Público (MP) y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron solicitudes para retirar la inmunidad de siete diputados por coimas que supuestamente recibieron unos 62 parlamentarios a cambio de su voto para aprobar la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Los antejuicios no prosperaron; sin embargo, este viernes 22 de julio los nombres cobran nuevamente relevancia luego de que se diera a conocer que el exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, se declarara culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, donde se le señala de conspiración para el lavado de dinero.

Dicho dinero se habría utilizado para el supuesto pago de sobornos.

Las solicitudes para el retiro de inmunidad en ese entonces fueron presentadas en contra de:

Juan José Porras

Haroldo Quej

Boris España

Gustavo Arnoldo Medrano

Mirma Figueroa de Coro

Marco Antonio Orozco

Estuardo Galdámez

Actualmente, solo España es diputado, mientras que el resto son exparlamentarios.

Se escribió a los números telefónicos de Quej, Porras y Orozco, pero ninguno respondió a las comunicaciones para obtener una postura luego de las revelaciones de Valladares Urruela en Estados Unidos. Con el resto no se logró obtener sus contactos actualizados.

Sin embargo, España si se pronunció y aseguró que desconoce a quién en su momento Valladares pudo haber dado las supuestas coimas.

“No se quién le pagaría, y no sé bajo qué modalidad firmó los convenios que él dice haber participado, porque yo recuerdo que en ese caso no era ministro y no tenía nada que ver con el Congreso, no sé a quién le daría (los supuestos sobornos)”, dijo España.

“Él tendrá que defenderse de las acusaciones que le hacen; sin embargo, habría que ver la declaración del exfuncionario”, agregó el parlamentario.