Manifestaciones en Guatemala: Veteranos del Ejército anuncian movilizaciones para el 7 de marzo en diferentes puntos

Demecio González, presidente de la Asociación Nacional de Soldados en Reserva del Ejército de Guatemala (Anasoregua) informó que la manifestación tiene como objetivo lograr que los militares veteranos reciban una indemnización por sus servicios en vez de un pago por trabajos relativos a programas ambientales.

“Esta ley no establece un beneficio para los veteranos que defendieron a Guatemala, sino que lo que da es un trabajo. Muchas personas son de la tercera edad y ya no pueden trabajar. Además, esta ley es temporal, por lo que en cualquier momento ellos pueden decir que ya no hay dinero y que todo se terminó”, indicó González.}

Puntos de concentración

De acuerdo con la notificación enviada a Gobernación Departamental de Guatemala por parte de la Alnavem, la manifestación comenzará desde las 6 horas, y entre los puntos de concentración en la capital están la sede de la Secretaría Privada de la Presidencia, Casa Presidencial y el Congreso de la República.

Según el dirigente de la Anasoregua, la medida de hecho se retirará hasta que sean atendidas sus peticiones.

En el interior de la República mencionan como puntos de concentración:

Machaquilá, Petén

La Ruidosa, Puerto Barrios, Izabal

Río Hondo, Zacapa

San Esteban, Chiquimula

Sanarate, El Progreso

El Boquerón, Santa Rosa

Puerto Queztal y Tiquistate, Escuintla

Puente Castillo Armas, Retalhuleu

Paso La Virgen, San Marcos

Paso El Migrante, Quetzaltenango

Malacatancito, Huehuetenango

Los Encuentros, Sololá

Cruce El Boquerón, Quiché

Paso del Libramiento, Chimaltenango

Monumento de Cobán y Cruce San Julián, Tactic, en Alta Verapaz

Cumbre de Santa Elena, Baja Verapaz

Notificación

“Como el papel de la Gobernación es solamente darse por notificado, no así autorizar, precisamente, el día 3 de marzo el grupo de Alnavem presentó la manifestación pacífica que están planificando realizar el martes 7 de marzo desde las 6 de la mañana y establecen los diferentes puntos en los que se están pretendiendo hacer la manifestación”, dijo el gobernador de Guatemala, Jorge Luis Gramajo.

“Nosotros solamente cumplimos lo que establece la ley de darlo a conocer a las autoridades correspondientes, en este caso a la Policía Nacional Civil (PNC)”, agregó Gramajo.