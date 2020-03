“Malditos”: Alejandro Giammattei envía mensaje a encapuchados que mataron a agente de la PNC

Hasta el momento van ocho capturados por el hecho y los operativos continúan.

Giammattei informó que las fuerzas de seguridad recuperaron la moto y el teléfono del sicario que atacó a Vásquez Picón. “Y todavía tuvo la desfachatez de tomarle una foto y llevársela de recuerdo”, dijo el mandatario.

Giammattei pidió a los fiscales del Ministerio Público (MP) hacer que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables de la muerte del agente policial.

“Pido para ellos la pena máxima… porque no debe quedar impune la muerte de ningún agente de la Policía Nacional Civil”, expresó.

El presidente envió un mensaje a los encapuchados que patrullan en San Juan Sacatepéquez, San Raymundo y San Pedro Sacatepéquez.

“”Yo no soy cobarde, no me tapo la cara, ustedes son unos cobardes asesinos que se tapan la cara porque no tienen la vergüenza de enseñarnos sus rostros criminales”, manifestó el mandatario.

Giammattei se solidarizó con la familia de Nelson y le ofreció todo el apoyo del gobierno.

Otros dos agentes de la PNC resultaron heridos. Uno lucha por su vida y otro está fuera de peligro.

Vea la conferencia de prensa: