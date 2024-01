Magistrado Rony López señala desconfianza en el MP y secretario Ángel Pineda

El magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Rony Eulalio López Contreras, quien el pasado 10 de enero denunció que un “grupo de narcotraficantes” ordenó asesinarlo, envió un escrito al Ministerio Publico (MP) en el que informa que tiende desconfianza de declarar en la Fiscalía, porque el secretario general, Ángel Pineda, ha sido señalado de tener vínculos con una cuenta de un netcenter.

López confirmó a Prensa Libre el pasado 10 de enero que solicitó seguridad al Ministerio de Gobernación (Mingob) tras haber recibido la advertencia de una embajada acreditada en Guatemala de que había surgido una orden para asesinarlo, un hecho que denunció en el MP, aunque, según el documento enviado a la Fiscalía este martes 16 de enero, no confía en la institución porque “en este momento no se dan las circunstancias de objetividad e imparcialidad”.

El documento enviado por López y dirigido al agente fiscal Julián Sincal Ajuchán, señala que el 11 de enero pasado presentó denuncia ante el MP “contra las personas que dirigen, coordinan e informan a la cuenta X (antes Twitter) Yes Master, derivado que he podido constatar que algunas personas que están detrás de esa cuenta me están vigilando, con el objeto de que se investigue el posible vínculo con el grupo criminal de narcotráfico que me persigue con instrucciones de asesinarme”.

Agrega: “Derivado de lo anterior y, con base en distintas publicaciones en redes sociales y de noticias, se ha expresado en múltiples oportunidades que una de las personas que podría estar vinculado con esa cuenta de Yes Master, es precisamente el actual Secretario General del Ministerio Público, Sr Ángel Pineda, razón por la cual, no tengo la mínima confianza para emitir declaración alguna ante dicha institución, hasta que sea designado en mi caso un fiscal especial y/o cese en su cargo el Secretario General mencionado”.

El escrito de López señala que su desconfianza de declarar en la Fiscalía se debe en parte a que “en este momento no se dan las circunstancias de objetividad e imparcialidad por parte de ese ente investigador; además, porque dicha cuenta X se ha dedicado a difamarme y calumniarme continuamente”.

“No está de más informarle que en la denuncia que realicé el 11 de enero de los corrientes, expongo con claridad la necesidad que se investigue a las personas que dirigen, coordinan e informan a la cuenta Yes Master, porque a través de dicha cuenta se informa que mi persona se encontraba en una fecha y lugar determinados en el interior del país, circunstancia precisa y cierta, por lo que se puede inferir el seguimiento que se me tiene, con coincidencia y posible coordinación con el grupo criminal del narcotráfico que quiere asesinarme”.

Denuncias

El 10 de enero pasado, López informó sobre la existencia de un plan para asesinarlo y señaló que “efectivamente envié la solicitud a Gobernación porque estoy preocupado. Nunca he tenido seguridad, he podido transitar con tranquilidad por las calles del país con mi familia y ahora viene esto, que es algo muy serio y complicado”, comentó López.

“Esta situación la puse en conocimiento del presidente y del pleno de la CC, pero solicité la seguridad porque por ser magistrado suplente no gozo de seguridad institucional”, agregó.

“Es por ello que les solicité, de acuerdo a sus posibilidades, brindarme esa protección gubernamental”, expresó López.

El magistrado no mencionó a qué embajada pertenecía el funcionario que le había alertado por motivos de seguridad.

Explicó que ese funcionario se comunicó con él para alertarle que informantes les habían dicho, en una reunión de un grupo del crimen organizado, vinculado con el narcotráfico, “se había dispuesto una ordenanza para eliminarme físicamente”.

“Lo que más me preocupa es que la advertencia no es sobre una amenaza, sino una instrucción, una ordenanza para asesinarme”, expresó el togado.

López matizó que lo más dramático es cuando el argumento para eliminarlo físicamente es porque no se alinea con las resoluciones que emite en la máxima corte del país.

De acuerdo con el magistrado el personero de la embajada le hizo la advertencia vía telefónica y se la hacía llegar con el objeto de que tomara las medidas pertinentes para resguardarse y, al mismo tiempo, para que solicitara la protección personal correspondiente.

“Las palabras textuales que utilizaron fueron: ´El magistrado que no se alinea es el Rony López, por lo que hay que quebrárselo´”, refirió.

Se solicitó una postura al MP respecto al escrito enviado por López, pero aún no responden.