Magdalena Guevara, la primera guatemalteca inmunizada pide no temer a la vacuna contra el coronavirus

Eran las 16.49 horas de este jueves 25 de febrero cuando la enfermera Magdalena Guevara González, de 46 años, se convertía en la primera guatemalteca en recibir la vacuna contra el coronavirus, gracias a una donación que hizo Israel.

Guevara dice que no hay porque temerle a la vacuna, pues es menos dolorosa que la de la influenza. “El dolor de la vacuna de la influenza es mayor a este”, reiteró, luego de haber cumplido con el periodo de observación y recuperación en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, donde se desempeña como jefa de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Necesitaba un periodo de observación de 35 minutos y en ningún momento presenté ningún síntoma, lo único que sentí fue un leve dolor -en el área de la vacuna-. Me siento bastante bien, no he sentido reacciones adversas, no tengamos miedo, vacunémonos y demos el ejemplo”, agregó.

Guevara dijo que ahora sentirá más confianza al estar en su área de trabajo, pero que, pese a que ya se vacunó seguirá utilizando el equipo de protección.

Luego de que la enfermera recibiera la dosis, circularon en redes sociales mensajes sobre que había tenido reacciones adversas y que por eso no daba declaraciones, pero aclaró que el tiempo que se ausentó fue porque está en el periodo de observación.

Guevara fue parte del equipo que recibió las bodegas del Parque de la Industria y que “con iniciativa y amor”, transformaron ese lugar en un hospital para cuidar a los enfermos de covid-19.

La vocación de enfermería de Guevara nació hace 18 años cuando ella se encontraba en una necesidad con uno de sus hijos, y recibió atención en el Hospital de Amatitlán, y el personal de enfermería fue muy dedicado y allí le surgió la idea de servicio a los demás.

Comenzó a estudiar en el 2010 y desde allí ha trabajado en varios hospitales nacionales.

Donación

Las 5 mil dosis llegaron al mediodía del este jueves en un avión de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que llegó de Honduras, que había recibido la donación de Israel.

A las 16 horas, empezó la vacunación del personal que lucha contra el coronavirus en la primera línea en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, donde se inmunizarán 579 personas; en el de Villa Nueva, 305; en el Roosevelt, 648; en el General San Juan de Dios, 648 y en el Temporal de Quetzaltenango, 320.