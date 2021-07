Los centros de vacunación contra el covid-19 en Quiché permanecen cerrados

Los vecinos de Santa Cruz del Quiché, se quejan de que el programa de vacunación contra el covid-19 no está funcionando, los centros de vacunación están cerrados y no hay vacunas, las autoridades de salud esperan la llegada de vacunas Sputnik V pero únicamente dos municipios podrán almacenarlas porque no se cuenta con la cadena fría necesaria para esas vacunas.

Francisco Rosal, director del área de salud central dijo que está semana se activarían nuevamente los centros de vacunación pero únicamente para aplicar segundas dosis a personas de 50 años en adelante mientras la vacunación para el resto de la población es incierta.