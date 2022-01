En enero se han triplicado los casos de coronavirus en Guatemala, según datos de Salud

El Ministerio de Salud publicó este viernes 7 de enero las cifras de contagios de coronavirus en Guatemala que no había reportado del 5 de enero, y estas reflejan que los casos positivos en el país siguen en aumento al igual que los activos.

El 6 de enero Salud no actualizó el Tablero Covid-19 con las cifras del día anterior y fue hasta este viernes que publicó las nuevas cifras.

Los datos reflejan que el 5 de enero se hicieron 11 mil 245 pruebas de covid-19 en todo el país, de las cuales 2 mil 44 salieron positivas, es decir el 18.17%.

Ese día también se reportaron 3 fallecidos por covid-19 que habían sido registrados en días anteriores y 0 en 24 horas.

Las cifras totales del covid-19 en Guatemala detallan que los casos acumulados suman 633 mil 774, hay 16 mil 117 fallecidos, se registran 609 mil 501 casos recuperados y los casos activos son 8 mil 156.

La incidencia acumulada de casos por dada 100 mil habitantes es de 3 mil 759.4 y la tasa de mortalidad por esa misma cantidad de población es de 95.6, mientras que la letalidad es de 2.5%.

Suben los casos acumulados

En esta actualización se detalla que hay 8 mil 156 casos activos en todo el país, cifra que casi triplica la de inicios de enero, que era de 3 mil 839.

El 5 de enero hubo 8 mil 156 casos activos

El 4 de enero, 6 mil activos

El 3 de enero, 4 mil 778 activos

El 2 de enero, 3 mil 946 activos

El 1 de enero, 3 mil 893

El 31 de diciembre 3 mil 839

En busca de pruebas de covid-19

En medio de este repunte de casos de coronavirus, varios guatemaltecos llegaron el lunes 6 de enero a la Plaza de la Constitución para hacerse un hisopado, pero se toparon con el disgusto de que quienes dieron positivo no tuvieron acceso al kit de medicamentos para tratar la enfermedad y otros ni siquiera lograron hacerse la prueba.

“Me dijeron que buscara un lugar donde lo pudiera compra o que me lo regalen. Dicen que no tienen. No sabemos qué hacer y yo cuando tengo lo compro, pero ahora no tengo y que pudo hacer”, dijo uno de los pacientes que dio positivo en la unidad móvil de pruebas ubicada en la Plaza de la Constitución.

Augusto Contreras, director del área de Salud Guatemala Central, dijo que los kits escasearon por unos minutos, pero que gracias a que tiene suficientes se reabastecieron y se continuó con la entrega.

En tanto el ministro de Salud, Francisco Coma, señaló que la instrucción atender la demanda y entregar los kits a quienes den positivo; además, dijo que el horario de atención para hisopados se amplió a las cuatro de la tarde y que garantizan que todos los guatemaltecos tengan acceso a las pruebas.