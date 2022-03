“Lo voy a denunciar”: el video del momento en que un hombre señala a agente de robarle US$300 en el aeropuerto La Aurora (y qué dice la PNC)

Un video de un hombre que denuncia que un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) le robó US$300 en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13 capitalina, se hace viral.

De acuerdo con el material, publicado por el medio Visor GT Suroriente, un hombre graba con su teléfono mientras le reclama al agente que le quitó el dinero.

“Me acaban de robar 300 dólares, lo voy a denunciar, lo voy denunciar… lo voy a denunciar por ladrón”, se escucha decir al hombre mientras sigue al policía, que camina.

“Me robó, me robó. Ya viene la policía. Carlos Ramírez. ¡Policía, me acaba de robar, es una rata!, dice el afectado.

“Yo no he hecho nada, yo ahorita no tengo nada”, responde el agente, mientras otro hombre le advierte “que lo van a despedir”.

Al final se dirigen al baño de las instalaciones, el policía, el afectado y otra persona.

El agente por fin, al parecer, les devuelve el dinero y todo queda grabado.

Separado de actividades

En un comunicado, la Inspectoría General de la PNC informó que las investigaciones respectivas comenzaron desde ayer, lunes, para deducir responsabilidades.

Agregó que el agente ya fue separado de sus actividades y el oficial a su cargo también fue relevado mientras avanzan las pesquisas, que incluyen la denuncia ante el Ministerio Público.