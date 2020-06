Lo que debe saber sobre las placas “A” y las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno debido al coronavirus

El presidente Alejandro Giammattei informó el domingo que las restricciones impuestas para el tránsito en los departamentos más afectados del país se mantienen vigentes una semana más.

Así, este lunes circulan los vehículos con placas terminadas en número par; martes, impar; miércoles, par; jueves, impar; viernes, par; sábado, impar, y domingo restricción para ambos.

Sin embargo, las restricciones no afectan a los vehículos con registro “A” (vehículos de alquiler).

Amílcar Montejo, vocero vial de la municipalidad de Guatemala, explicó a Guatevisión que este tipo de vehículos son específicamente los taxis, incluidos los rotativos.

Sin embargo, la confusión se da porque hay taxis cuyas placas aún tienen el registro “P” por diversas razones.

“Las placas ‘P’ que tienen rótulos de taxi deben demostrar que son taxis autorizados ante la autoridad o que están en proceso sus placas a alquiler”, explicó Montejo.

Indicó que, aunque por el momento no se imponen multas si no se muestra la documentación respectiva, no se le permite al conductor continuar la marcha hacia su destino si ese día no le toca transitar según el número de placa.