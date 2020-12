Detenido en Nochebuena y Navidad: qué implicaciones legales conlleva y qué datos debes saber

Para estas fechas de asueto únicamente funcionan los juzgados de turno al hablar del Organismo Judicial, que están en apresto las 24 horas del día para escuchar los señalamientos contra aquellas personas que son detenidas por accidentes, faltas o delitos cometidos en la vía pública.

En ocasiones los plazos de ley para la celebración de audiencias de primera declaración no se cumplen, la demanda del servicio judicial es amplia, más cuando se habla de fechas de asueto como la noche buena y la navidad.

Según el abogado penalista Alejandro Alfonso durante estos días existe una carga de trabajo mayor en los juzgados de turno, lo que implica que si alguien es detenido el 24 o 25 de diciembre debe de tener por seguro que no pasara las celebraciones con su familia y seres queridos por la complejidad de los tramites que se avecinan.

¿Por qué me pueden detener en navidad?

El abogado asegura que hay mucho motivos para que una persona sea consignada a los tribunales: Escandalizar bajo efectos de licor, riñas callejeras, algún accidente de tránsito y otros eventos comunes de la temporada como lo son los famosos disparos al aire.

“Lamentablemente hay personas que portan un arma, aun teniendo los respectivos permisos y documentación, pero incurren en estas situaciones que cuando es la hora de quemar los cuetes de las 12 de la noche o las seis de la tarde, incluso cualquier horario dentro de estas fechas, vienen y sueltan la ráfaga de fuego hacia el cielo y esto puede ocasionar daños a terceros, además que es sujeto a persecución penal”, explicó el profesional.

Me trasladan al juzgado ¿Ahora qué hago?

Al momento de ingresar como detenido a una sede judicial la persona será identificada por sus agentes captores para que los guardias del OJ hagan un registro, posteriormente será llevado al área de consignaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), será enviado a una carceleta y tendrá que contactar a un abogado.

Si la persona detenida no cuenta con los suficientes recursos económicos para contratar una defensa particular, el Instituto de la Defensa Pública Penal (Idpp) le asignará un defensor de oficio, pero si se desea contratar a un abogado particular se vendrán unos trámites de índole financiero.

¿Cuánto me cobrará un abogador?

La persona necesita el auxilio de un profesional del derecho para la audiencia de primera declaración, en donde se expondrán ante un juez los hechos que llevaron a su captura para que el juzgador determine si el hecho amerita su libertad, o por el contrario continuar con la detención.

Si se desea contratar a un abogado, Alfonso señala que el precio no será barato, “normalmente los honorarios por una falta o un delito pueden varias por las fechas, es como todo, oferta y demanda. El asunto es que un abogado que tenga que estar en tribunales o cualquier otro juzgado de turno un 24, donde le toque dar el abrazo por así decirlo, va a tener que cobrar lo justo por estar ahí, téngalo por seguro que serán como mínimo Q5 mil solo para los honorarios del abogado”.

El montó anterior es únicamente para los honorarios del abogado, aparte será el monto de la caución económica para una posible libertad.

¿Cuánto tiempo puedo pasar detenido?

Por la demanda de audiencias que es habitual en las festividades navideñas, según el abogado el tiempo de espera será extenso, “téngalo por seguro que va a pasar 24 horas en un juzgado. Si por ejemplo alguien es detenido a las 12 horas del 24 de diciembre le van a dar las 12 horas del 25 de diciembre, lamentablemente, en una carceleta, la carga de los juzgados de turno es bastante amplia”.

¿Si consignan mi vehículo que debo hacer?

El profesional expone dos escenarios. El primera el de un accidente de tránsito en el que una persona resultó herida y que amerita una investigación de profundidad por el Ministerio Público. En este caso puede quedarse sin auto por algunos meses.

“El vehículo queda a disposición del Ministerio Público y aunque sea el propietario un tercero, el auto será devuelto en un plazo promedio de un mes y medio a tres meses, dependiendo”, pero si es por conducir bajo efectos de licor hay una posibilidad de recuperarlo en un día, pero en ocasiones el trámite se puede extender.

“Hay posibilidad de devolución en las 24 horas siguientes, siempre y cuando la persona que sea la legitima propietaria del auto esté presente en la audiencia, pero si nos vamos a ver las fechas ¿Quién va a querer estar en un juzgado un 25 de diciembre? Muchas veces los dueños no llegan a las audiencias y entra al proceso, los vehículos son trasladados a un predio y están sujetos a que les quiten llantas, repuestos y más”, amplio el abogado.

¿Una captura como estas me mancha los antecedentes?

La respuesta es un contundente sí. Alfonso señala que por los tramites de ley, aunque alguien obtenga su libertad en cuestión de días, pasaran meses hasta que pueda limpiar sus papeles.

“Toda persona que llega a un juzgado pasa al área de consignaciones de la PNC, esto significa que le van a tomar sus huellas digitales, le harán esa fotografía que uno a veces mira en la televisión, esto significa que si van a estar manchados sus antecedes; luego de la primera declaración se fija otra diligencia tres meses después, si todo va bien para limpiar los papales ante la dirección de la PNC puede llevar de tres a cinco meses más, prácticamente va a pasar todo el año con esos antecedentes”, puntualizó.