“Líderes religiosos que dicen que no se pongan la vacuna porque eso es diabólico”, señala Giammattei y anuncia registro en bancos

Luego de una actividad con sus ministros en el Palacio Nacional este jueves 27 de mayo, el presidente Alejandro Giammattei brindó conferencia de prensa y respondió preguntas respecto de la vacunación contra el covid-19.

Señaló que hay gente que critica que no tenemos vacuna, ¿Pero qué porcentaje de la gente se ha ido a vacunar?

Aclaró que el porcentaje que personas de 70 años para arriba que se vacunaron es demasiado bajo “y no porque no haya vacunas, sino porque simple y sencillamente han tomado la opción de no querer”.

Hay municipios donde no se ha inscrito ninguna persona para la inmunización, “qué le toca al presidente, agarrar de la cola al mundo y llevarlo a vacunar, ese no se mi chance, mi chance es pedirle a la gente por favor vacúnense”.

Afirmó que la atención en los centros de vacunación es buena y según el mandatario, la gente está espantada de que esa atención se está dando en Guatemala.

Dijo que hay capacidad para 548 puestos de vacunación y “al día de ayer no llegábamos a 50, no por falta de vacunas, porque tenemos, sino por falta de clientes a quién ponérsela”.

Señala a líderes religiosos

Señaló que hay comunidades que han dicho que no; además, han escuchado a líderes religiosos “decir que no se pongan la vacuna porque proviene de las células de fetos de niños muertos. Líderes religiosos que dicen que no se pongan la vacuna porque eso es diabólico”.

Giammattei añadió que él ya está en la edad de vacunación, y no se la puesto, no porque no tenga el deseo de ponérsela, “sino porque el capitán es el último que abandona el barco. Cuando todo el mundo se haya vacunado si alcanza me la pongo”.

Resaltó que tiene el derecho a la vacuna, pues tiene una enfermedad incurable y problemas del corazón.

En otro tema, dijo que según listados, 9 mil personas tienen registradas el Hospital Roosevelt en temas de hemodiálisis Y VIH, por lo que se llama a las personas para que se vacunen.

Agregó que si la semana entrante vinieran millones de dosis de vacuna, “no tendríamos millones de gentes dispuestas a vacunarse y mi llamado es por favor regístrense”.

Disminuyen edad para vacunación

“Esta semana que viene bajaremos la edad ante la escasez de asistentes. Bajaremos la edad de inscripción de 50 a 59 años para ir generando ya al siguiente grupo, porque el de 60 a 65 ya se está vacunando”.

Afirmó que la oportunidad de vacunarse se le ha dato a “todos” los que han ido por edades, porque se va según el riesgo por la edad de la persona.

Habrá registro en bancos

Resaltó que para el registró las personas pueden ir a los quioscos en los centro comerciales y a los centro de Salud.

Anunció que próximamente las personas se podrán registrar en cualquiera de las 6 mil agencias bancarias del país con presentar su Documento Personal de Identificación en el banco.

“No nos ha caído nada”

El mandatario añadió que hay países económicamente pudientes que han vacunado a más del 60% de su población, “pero habemos países chiquitos que no nos ha caído nada”.

Recordó que en la Cumbre Iberoamericana en Andorra dijo que esto no era justo, porque algunos países han comprado de más y la pierden o se les vence, “en lugar de regalárselo, donárselo o vendérselo a otros países que sí la necesitan”.

Para leer más: Cubulco, Baja Verapaz: El centro de vacunación “fantasma” al que están mandando a los adultos mayores

Dijo que conseguir la vacuna en medio de esto es más difícil, ya que el gran laboratorio del mundo, como es conocida la India, está pasando el peor de los momentos, por lo que las dosis que produce las está dejando para atender a su población.

Esto ha originado mayor desabastecimiento. Resaltó que seremos parte del estudio de fase tres entre Canadá, México y Guatemala que se hará probablemente a finales de este año, para tener la producción de las dosis en México y tener acceso de forma directa.

Indicó que el miércoles 26 de mayo hablaron con personas de una farmacéutica para pedir la certificación de 5 millones de vacuna para Guatemala.

Esperan que en los próximos días la empresa del gobierno ruso que distribuye las dosis, de un cronograma “mucho más real” y más grande en surtido de lo que han dado hasta ahora.

El recién pasado 24 de mayo, Salud informó que el registro y vacunación de personas mayores de 60 años ya está habilitado y los beneficiarios deben seguir algunos pasos antes de acudir a un puesto de inmunización.

La ministra Amelia Flores informó en esa ocasión que, aunque el registró está habilitado desde hace varios días, las personas que se inscriban no pueden acudir de inmediato a los puestos de vacunación, pues el sistema tarda en registrarlos entre 48 y 72 horas.

Pasado ese tiempo, las personas mayores de 60 años se pueden acercar a cualquier puesto de vacunación y solicitar ser inmunizadas, esto a pesar de no haber recibido el mensaje de texto que se envía para agendar cita.

Mayores de 18 años que padezcan enfermedades crónicas

A partir del lunes 24 de mayo, el Ministerio de Salud empezó a registrar a las personas mayores de 18 años que padezcan alguna enfermedad crónica como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar, enfermedad renal, cardiopatías, enfermedades cerebrovasculares, VIH y cáncer.

El Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Salud confirmó el registro y dio a conocer que este no será personal, sino que basado en los listados que faciliten las instituciones que atienden a pacientes con dichas dolencias.

“No va a ser un registro personal sino por instituciones, digamos que la gente que mira lo renal está en una institución registrada y debe pasar el registro”, dijo la fuente, que añadió que lo que se busca es “planificar mejor”.