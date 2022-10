Las preguntas que incomodaron al presidente Giammattei sobre el estado de Calamidad y por dragado de ríos

“¡Entonces no hagamos nada y que la gente siga muriendo!”, respondió molesto durante una conferencia de prensa el presidente Alejandro Giammattei, al cuestionamiento del por qué se sigue optando por estados de Calamidad y dragado de ríos, cuando esas medidas se han prestado a actos de corrupción.

Giammattei actualizaba junto a varios de sus ministros y los jefes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) los datos sobre el impacto que el ciclón tropical Julia ha tenido en Guatemala, pero al ser consultado sobre el estado de Calamidad y el dragado de ríos se incomodó, respondió y se levantó de la mesa a pesar de que se trataba de una transmisión en vivo, aunque el equipo de Comunicación que lo acompaña intentó ocultar el incidente cortando la transmisión.

Al presidente se le consultó sobre por qué optar a esas medidas, cuando, por ejemplo, víctimas del huracán Iota siguen sin recibir los beneficios que supuestamente recibirán, pero respondió molesto.

“Lo felicito, no hagamos nada y que la gente se siga muriendo, no draguemos más de 200 ríos, para su acervo cultural, están llenos de azolvamiento porque efectivamente en el pasado hubo corrupción, pero hoy tenemos métodos científicos en los cuales podemos medir exactamente la cantidad por controles de drones donde no interviene la persona humana”, dijo Giammattei.

El mandatario dijo antes de suspender la conferencia: “pero la respuesta es, entonces, no draguemos, que la gente se muera, discúlpeme señor periodista, a mí me parece que esa es una posición totalmente irresponsable”.

“¡Entonces no hagamos nada y que la gente siga muriendo!”, respondió molesto @DrGiammattei al ser cuestionado sobre por qué decreta un estado de Calamidad para la tormenta Julia y por qué insiste en dragar ríos pese a que estas obras se prestan para corrupción. 📸 J.D. González pic.twitter.com/MWqW089nfv — Carlos Kestler (@CKestler_GTV) October 12, 2022

Recuento de daños

Hasta las 18.30 horas, cuando las autoridades del Gobierno brindaron una conferencia de prensa respecto al impacto del ciclón tropical Julia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) detalló que se han registrado 359 incidentes asociados a ese fenómeno natural.

Agregó que 15 personas han muerto a causa de situaciones asociadas a Julia y que 606 mil 184 personas han sido afectadas por el meteoro.

El informe detalla que 11 puentes han sido afectados, de los cuales siete fueron destruidos por las correntadas. También menciona que tres puentes de hamaca han sido dañados. Hay 84 tramos carreteros afectados.

En total se han reportado 209 inundaciones y los departamentos con más afectación son Izabal (83), Alta Verapaz (64), Huehuetenango (57), Quiché (43), Petén (27), Zacapa (25) y Suchitepéquez (24).