“La tierra tiembla cada vez que cae un pedazo”: Poblador narra cómo ocurren los derrumbes en el libramiento de Chimaltenango

Elmer Elías, de 27 años, junto a su hijo Elmer Daniel, de 1 año y medio, han sido testigos de los deslaves que ocurren entre los kilómetros 60 y 62 del libramiento de Chimaltenango, donde aseguran que cada vez es peor la situación.

El 12 de abril de 2019, el entonces presidente Jimmy Morales dio el banderazo de salida para que los primeros vehículos transitarán por esta vía, una construcción cuyo costo fue de Q528.7 millones y que fue calificada por como una “megaobra”, pero a tan solo tres meses de haber sido habilitada, comenzaron las inundaciones y los derrumbes.

Uno de los últimos derrumbes se registró la noche del miércoles 24 de agosto y la mañana de este 25 quedó evidenciado la magnitud del problema en el kilómetro 61, por lo que el paso de vehículos se ve afectado.

Un equipo de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión viajó al libramiento de Chimaltenango, donde entrevistó a Elías respecto de la situación que viven por los derrumbes.

Dijo que el libramiento ha representado “miedo”, ya que viven a la orilla de la carretera.

“Ayer tronó mucho, tronó duró”, indicó Elías, quien recordó cómo se registró el derrumbe y del momento en que un vehículo estuvo cerca de quedar atrapado bajo la tierra.

Dijo que los derrumbes continúan y desconocen qué va a pasar. “La tierra tiembla cada vez que cae un pedazo”, alertó.

“Fue duro ayer en la noche, ya casi no dormimos, se va a ir más, no quedó bien segura la carretera, por gusto escarbaron mucho y quedó puro barranco, esa carretera no quedó bien, quedó mal”, señaló Elías.

Externó que tiene temor por la situación, ya que un área de su terreno se ve afectada y se podría quedar sin donde vivir.

Caso libramiento

En enero del 2022, el Juzgado de Mayor Riesgo C envió a juicio a 22 personas implicadas en el Caso Libramiento de Chimaltenango, un caso de corrupción durante la construcción de la obra, en la que se invirtieron más de Q500 millones, pero que ha presentado inconsistencias.

Foto principal Luis Machá