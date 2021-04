La mesa de apoyo que coordina el gobierno y sector privado para agilizar registro y vacunación contra el covid-19

En un documento de la Secretaría Privada de la Presidencia se detalla la creación de una Comisión Presidencial de Vacunación en la que se informa de estrategias en el plan de inmunización contra el covid-19.

El 14 de abril se llevó a cabo la primera reunión, según un documento que se filtró.

Desde el Ministerio de Salud ya se tiene un Comité Nacional de Coordinación para la Vacunación que ha estado a cargo del plan de inmunización desde su creación y que tuvo su primera reunión el 23 de noviembre de 2020.

Guatevisión consultó a Patricia Letona, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, respecto de la creación de esta Comisión, pues no ha sido publicada en el Diario Oficial para que cobre vigencia.

Documento con fallo

Letona manifestó: “No se creó una nueva institucionalidad”.

Añadió que “el documento que es real tiene un fallo ya que no es una comisión institucionalizada. Lo que se creó es una mesa de apoyo logístico estrictamente, y ahora el único ente rector es el Ministerio de Salud, ellos son los únicos que pueden dirigir el proceso de vacunación”.

Aseguró que “esta mesa se instala para mejorar el registro y proceso de vacunación. Lo que se busca es evitar aglomeraciones por registro y la vacunación. El presidente nos pidió que se evitará lo que ocurrió en Semana Santa, pidió que exista una fecha y lugar para el registro y otro para la vacunación, ante ello la idea de la mesa es simplificar registros en línea y kioscos”.

Letona añadió que hace aproximadamente tres semanas se conformó un equipo técnico interinstitucional para fortalecer la logística de registro y vacunación que sigue a cargo del Ministerio de Salud como ente rector.

Afirmó que la intención fue hacer más eficiente la vacunación cuando llegue el momento de iniciar formalmente la Fase 2; además, se habló de separar los procesos y lugares de registro y la etapa de vacunación para evitar aglomeraciones.

Como de hacer uso de recursos tecnológicos más amigables, colocar puestos de registro en todo el país, principalmente en los municipios en rojo.

Destacó que en el transcurso de los días se han sumado actores que han ofrecido su apoyo incondicional para sumarse a este esfuerzo de país.

“Comprendo la confusión que surgió al ver el documento que circuló ayer en redes y que al no conocer el contexto generó malos entendidos. Es importante aclarar que no se creó una nueva institucionalidad, el Ministerio de Salud sigue siendo el ente rector para lograr una vacunación masiva y gratuita”, enfatizó.

Entre los participantes hubo representantes de las Secretaría Privada de la Presidencia, de Inteligencia Estratégica del Estado, de Comunicación Social de la Presidencia, de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el Ministerio de Salud, y representantes de Fundesa.

Los integrantes de la mesa ya se habrían reunido el jueves 15 y viernes 16 de abril, según se ve en la hoja de ruta, en la que además se establece la urgencia de establecer procesos y lineamientos para proceder con la vacunación público y privado.

También desarrollar de forma ordenada y sistematizada el proceso y continuar con la vacunación, como hacer campañas de comunicación.

En ese sentido, el Ministerio de Salud informará por televisión, diario de Centro América y redes sociales, como la producción y diseño de eslogan para la campaña y afiches, cuya impresión contará con el apoyo de la Tipografía Nacional.

Conred se unió en cooperar y sumar al proyecto con el plan de respuesta en conjunto con otras acciones.

El Sistema de Registro

Se estableció crear una plataforma que fuese liviana y funcional en la cual se estará llevando el registro de las personas.

Para facilitar el proceso, se pidió dejar únicamente un campo que contenga 18 ítems que deberán ser llenados por las personas a vacunarse, con el objetivo que al momento de registrarse inmediatamente se le envié a la persona un mensaje que contenga la fecha hora y puesto de vacunación.

Vacunación en vehículos

El 14 de abril también se estableció la vacunación en vehículos para darle prioridad a las personas con discapacidad, la cual será apoyada por la Municipalidad de Guatemala y se ha establecido estos puestos de vacunación.

Explanada Cayalá.

Parque Erick Barrando.

Sótanos de centros comerciales.

Majadas.

Universidad Rafael Landívar.

Universidad San Carlos de Guatemala.

Acuerdos alcanzados

Creación de chat en WhatsApp

Agendar reunión para establecer estrategia de comunicación

La dirección técnica

Este comité está presidido por el Viceministerio Técnico de Salud, la Vicepresidencia está a cargo de la Coprecovid y la Secretaría por el Programa Nacional de Inmunizaciones.

Asimismo, lo conforman integrantes de los sectores de inmunización, IGSS, cooperación internacional, academia, sociedad civil con experiencia en salud pública y políticas de salud.

La vacunación contra el coronavirus comenzó en Guatemala el pasado 25 de febrero con La donación de las primeras 5 mil dosis por parte de Israel, seguidas por la 200 mil de India y las 86 mil del mecanismo Covax. Hasta el 21 de abril se han inmunizado a 160 mil 370 personas.

Sin nombramiento

El 30 de marzo pasado fue destituida la viceministra técnica de Salud, Lucrecia Ramírez, quién dentro de todas sus funciones, dirigía el Comité de Vacunación de la cartera.

Presidencia aseguró que la remoción obedeció a acciones para agilizar la búsqueda de vacunas, hasta la fecha no se ha nombrado a nadie en su cargo.

Julia Barrera, portavoz del Ministerio de Salud, indicó que técnicos de esa cartera han estado trabajando con un equipo interinstitucional para fortalecer la logística del registro de la vacunación de la Fase 2.

Documento

Documento que indica que es Comisión Presidencial de Vacunación.

Sector privado

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, indicó que la Presidencia invitó a unas reuniones al sector privado para que se apoyara en la logística de la vacunación.

Dijo que el presidente Giammattei como parte del Ejecutivo puede coordinar con diferentes actores y que se ve es la necesidad de aumentar los centros de vacunación, aunque no se sabe cuándo vendrán las dosis de Sputnik V.

Indicó que varios países han comprado la referida vacuna y no tienen un cronograma definido y ha todos les envían menos de lo comprometido.

Señaló que Guatemala es un país pequeño y sin poder de negociación, y “que estamos en la cola de recibir vacunas”.

Añadió que el mecanismo Covax no funciona y se ha quedado limitado por lo que está pasando en India con el aumento de casos. Esto restringe las exportaciones de vacuna desde ese país.

Zapata explicó que lo que el presidente le pidió al sector privado a través de Cacif y de Fundesa es que se le apoye en dos sentidos muy puntuales.

El primero es en tener más centros de registro como en centros comerciales y restaurantes para las personas que no tienen acceso a internet.

Vacunación en centros comerciales

El segundo apoyo consiste en tener listos más centros de vacunación, y puso como ejemplo un área que están transformando en Centra Norte para que los habitantes de la zona 18 de la capital tenga acceso directo, fácil y sencillo por el transporte y parqueo del lugar, pues se pretende evitar las aglomeraciones.

Resaltó que en la medida que haya más dosis, haya más centros de vacunación; además, hay que tomar en cuenta que hay hasta 52 centros comerciales en todo el país que están listos para apoyar.

No hay suficientes centros

Dijo que mucha gente quisiera que fuera solo el Ministerio de Salud el que tuviera centros de vacunación, “pero seamos realistas, no hay suficiente centros de Salud, no hay suficientes con los espacios disponibles para tener parqueo, acceso de transporte público, para que no existan colas en los centros”.

Agregó que el tema que tratan es respecto de Explanada Cayalá, por ser amplio y se pueda atender a muchas personas, pero depende de cuántas vacunas sean enviadas.

Resaltó que hay colaboración del directa del sector privado como hubo en el 2020 con el tema de las pruebas para covid-19.

Señaló que en este país a todo le llaman Comisión, pero al final es una reunión entre el sector público y el sector privado, donde al final lo que se intenta es coordinar esfuerzos institucionales, pues para comunicarse con más de 50 centros comerciales debe haber un canal de comunicación.

Agregó que es una mesa de trabajo como muchas para diferentes temas. También esperan el regreso al país del presidente Giammattei porque tiene que informar a la población cuándo y cuántas vacunas van a venir.

Destacó que lo importante es estar lo mejor coordinado posible, ya que la vacuna es importante para la recuperación económica del país.