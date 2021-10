La impactante nota que menor hallada sin vida dejó a su familia en San Pedro Ayampuc y que revela fue víctima de abuso

Aunque el caso se encuentra bajo reserva, el Ministerio Público (MP) aseguró que ya comenzó una investigación luego del suicidio de Cristel, de 14 años, que vivía en el caserío Copalar de San Pedro Ayampuc, Guatemala.

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la causa de la muerte de la menor fue asfixia por suspensión o ahorcamiento y el incidente se registró el jueves 21 de octubre.

En uno de los parales de la vivienda con piso de tierra y construida con block y lámina fue localizada una soga y al lado del cuerpo una nota supuestamente escrita por la menor.

En la nota se leía que había tomado tal decisión por amenazas de su novio e incluso señalaba que este había abusado sexualmente de ella y amenazaba con matar a su hermana, algo que la llevó a tomar dicha acción.

En San Pedro Ayampuc se vive un ambiente de tristeza y asombro pues pobladores no se explican por qué la menor no pidió ayuda.

Según vecinos, ella cursaba sexto primaria y en horas de la mañana había ido a la escuela a entregar tareas y recoger las nuevas para la siguiente semana. Añadieron que la adolescente contaba que tenía muchas metas para apoyar a su familia que es de escasos recursos económicos.

Según se informó, sus padres viajaban todos los días hasta la capital a trabajar, y este hecho también los conmocionó.

Afuera del inmueble, que se sitúa al final de una ladera, hay una moña blanca; mientras vecinos tratan de reparar el camino de terracería para que sea más fácil transportar el féretro.

Mientras los papás de la menor se han limitado a decir que una de las causas de esta tragedia también es el poco acceso que tiene la juventud a oportunidades en ese municipio.

A unos 15 minutos de la vivienda se encuentra la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil; sin embargo; por medio de llamada telefónica el oficial segundo que se identificó únicamente con el apellido García, indicó que no podrían brindar declaraciones pues a petición del MP el parte policial está bajo reserva. No atendió personalmente pese a que se encontraba en el edificio.

“Por ser una menor de edad el MP recomendó que toda la información esté reservada en el caso, porque hay una línea de investigación ahorita, definitivamente la niña se suicidó; sin embargo, las razones aún están por establecerse, pero no podemos revelarles mayores detalles ya que la niña dejó una carta nada más que la tiene el MPI en su poder”, afirmó.

Agregó: “Por eso no puedo darle mayores detalles, el parte oficial tampoco se lo podemos brindar, ya que son documentos oficiales; el MP tiene una investigación por el tema y sobre todo porque es menor de edad, por ahora oficialmente solo podemos confirmar que en efecto se trata de una niña menor de edad que se suicidó por alguna razón”. Vecinos de San Pedro Ayampuc también señalaron falta de oportunidades para los jóvenes en el municipio.

Sin oportunidades para jóvenes

Luz Elena Santos, vecina de San Pedro Ayampuc, manifestó que tienen 27 años de vivir en el lugar y ha visto que el municipio está abandonado y no hay desarrollo para los jóvenes.

Añadió que no hay áreas adecuadas de recreación para los jóvenes y las pocas que hay están cerradas por la pandemia.

“Lamentablemente esto está abandonado, las autoridades no veo que quieran preocuparse por el bienestar de nuestra juventud”, manifestó Santos.

Recordó que no es el primer caso de suicidio de menores en el municipio y les preocupa la situación. Afirmó que muchas madres tienen la necesidad de trabajar y dejar solos a sus hijos en la casa.

Juan Francisco Ortiz, poblador y licenciado en Matemática y Física, indicó que para los jóvenes no hay fuentes de empleo y es un municipio dormitorio.

También afirmó que no hay lugares de recreación para este sector de la población. Recordó que San Pedro Ayampuc era tranquilo, pero ahora hay asesinatos y suicidios.

Dijo que los padres de familia deben aconsejar a sus hijos y según él, los estudiantes no asisten a clases presenciales, por lo que tienen convivencia con otros jóvenes.

Qué dice el observatorio

El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva -Osar- escribió en redes sociales que el tema de suicidios en adolescentes (14 años) y su relación con la violencia sexual y embarazo es una llamada de atención para todos, “fallamos. No prevenimos, no atendemos y no hay esperanzas para estas adolescentes. Van 5 Muertes maternas por suicidio en el año 2021 (<19 años)”.

Añadió que primero la forma de suicidio en mujeres rurales a través de muerte dolorosa. Asfixia por suspensión (urbano y hombres). “El sufrimiento de los hermanos, la mamá, sentimiento de culpa y la estigmatización por los vecinos. No existe línea de auxilio o salud mental”, señaló.

