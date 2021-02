Juventud larga y dolorosa: la lucha de una paciente renal de 17 años

Ofelia Navas es una joven de 17 años de Tiquisate, Escuintla. Le gusta compartir con sus amigos y hacer deporte; sin embargo, ya no puede hacerlo de la misma manera. Cuando tenía 10 años fue diagnosticada con falla en sus riñones, lo que la ha llevado a un largo y doloroso tratamiento.

Lo único que podría salvarle la vida es un trasplante de riñón. Por el momento, Ofelia es paciente de hemodiálisis, la cual recibe tres veces por semana y su papá la acompaña a todos los tratamientos.

“Necesitamos ayuda para poder salvarle la vida a mi hija, somos de escasos recursos y no nos alcanza”, afirmó Adrián Tistán, padre de Ofelia.

Previo al confinamiento Ofelia estaba por recibir su nuevo riñón, pero no ha podido hacerlo debido al covid-19. Ahora ven una luz de esperanza, pues les han avisado que podrá realizarse la operación. No obstante, la alegría se ve empañada porque la joven y su familia son de escasos recursos y temen no poder cubrir los gastos, por lo que necesita ayuda para hacerlo.

Han iniciado con los estudios de compatibilidad con su padre para que pueda ser el donante, también necesitan cuatro donadores de sangre ORH+. Apelan al buen corazón de algunas personas para que también puedan apoyarlos económicamente y así cubrir los gastos que permitan salvarle la vida a Ofelia.

La joven desea con todo su corazón superar esta enfermedad y poder cumplir su sueño: ser doctora y así poder ayudar a más niños y jóvenes con este padecimiento.

“Mi sueño es ser doctora, sé que lo voy a lograr”, expresó la joven.