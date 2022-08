Jueza reprocha al MP por no entregar expediente completo y le da 48 horas para que lo presente u ordenará que los investiguen

En el juicio del Caso La Línea la jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, Jeanette Valdés, ha decidido apercibir a la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público (MP),por no entregar completo un expediente de investigación.

La jueza Valdés requirió el expediente y se percató que estaba incompleto por lo que reprochó esa irregularidad en la audiencia.

El expediente completo que requiere la jueza es el método especial 88-2014 que contiene diligencias de solicitudes, autorizaciones, prorrogas del Ministerio Público, informes de hallazgos inevitables, audios, grabaciones, escuchas telefónicas, desplegados de mensajes de texto, desplegados telefónicos y sinopsis, se informó.

El expediente contiene pruebas de 29 de abril de 2014 al 15 de abril de 2015.

“La solicitud requerida el 12 de agosto y remitida al Tribunal no contiene la totalidad del expediente. Vemos a simple vista que algunos aspectos no se incluyeron. No hay una razón que fuera a justificar el por qué no se envió el método completo”, señaló Valdés.

Se informó que el expediente serviría para poder detallar la declaración de un exgerente de aduanas que propuso como testigo Claudia Méndez Asencio, exintendente de aduanas.

La jueza Valdés reprochó a la Unidad de Métodos Especiales (UME) el que por segunda ocasión enviara un expediente incompleto y apercibió a esa sección del MP.

“En plazo de 48 horas deben enviar completo el método especial 88-2014 de lo contrario se ordenará investigar por los delitos en que incurran”, advirtió la jueza.