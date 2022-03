Juez Pablo Xitumul presenta amparo contra la CSJ por retiro de antejuicio y señala que procesos que conoce están en riesgo

El juez de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul, presentó un amparo contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el retiro de su inmunidad y asegura que los procesos que conoce pueden ser anulados, pues el Consejo de la Carrera Judicial ahora tiene la facultad de suspenderlo de la judicatura, lo que representaría un retraso en la resolución de varios casos.

A criterio de Xitumul, la resolución de la CSJ constituye una violación al debido proceso y el principio de legalidad, debido a que su expediente no estuvo a la vista de todos los magistrados al momento de decidir retirarle la inmunidad, por lo que, junto a su equipo legal, acordaron presentar un amparo.

“Con mis abogados analizamos que -los magistrados de la CSJ- violentaron el debido proceso y el principio de legalidad, porque y hubo votos razonados que coincidieron en que la resolución ya estaba elaborada y solamente hicieron la pantomima de discutirlo entre algunos magistrados, porque estas tres magistradas -que razonaron su voto- indican que nunca se les puso a la vista el expediente correspondiente”, asegura Xitumul.

El juzgador asegura que “no existe fundamento alguno y no existe pesquisa a excepción de la misma denuncia del policía, y mis pruebas de descargo no fueron aceptadas por el juez pesquisidor y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia y por eso el amparo”.

Agregó que espera que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgue el amparo provisional, “ya me notificaron y ya le requirieron a la Corte Suprema de Justicia los antecedentes, imaginemos qué van a mandar, pues dónde están mis pruebas, no me escuchó el pesquisidor y el expediente no fue puesto a la vista de los de todos los magistrados”.

También afirmó que la ley faculta que una vez presentada la solicitud de amparo y “si los hechos denunciados fueran notoriamente ilegales la Corte estaba facultada de decretar el amparo provisional, pero no lo hizo y lo hará una vez tenga los antecedentes que pidió a la Corte Suprema de Justicia y para eso les dio 48 horas, por lo que ya debieron enviar el expediente y las próximas horas la Corte de Constitucionalidad resolverá y espero que sea con lugar porque es notoria la ilegalidad”.

Procesos en riesgo

Xitumul señaló que el retiro de la inmunidad puede tener consecuencias en los casos que conoce el tribual en pleno, pues en la mayoría de estos los tres jueces ya conocen las pruebas y es improbable que otro juzgador asuma, pues lo que corresponde que los casos sean cancelados y se empiecen de nuevo.

“La consecuencia de declarar con lugar el antejuicio es que la Corte Suprema de Justicia remite la resolución al Consejo de la Carrera Judicial y está motivada dentro del plazo de 3 días la separación del cargo al funcionario, no obstante, tal vez por las acciones planteadas hasta el momento no ha sucedido”, reiteró.

Dijo que el Tribunal que dirige informó a la Cámara Penal de un proceso con alrededor de 24 procesados y que “dentro de poco entraremos a la fase correspondiente de las conclusiones, entonces sí se perjudicaría mucho a los usuarios al separarme del cargo, porque el Tribunal ya no seguiría porque los tres jueces ya tuvimos contacto con la prueba y sería la suspensión definitiva y sería otro tribunal que repetiría el asunto, sería perjudicar a muchos usuarios”.

El pleno de magistrados de la CSJ declaró con lugar el 9 de febrero las diligencias de antejuicio promovidas por la Fiscalía de Delitos Administrativos en contra del juez Xitumul.

De acuerdo con la resolución de la CSJ, se declaró “ha lugar a formación de causa por mayoría” en el caso de Xitumul, quien podrá ser investigado por el MP por una denuncia interpuesta por el inspector de la PNC, José Cuxaj, quien lo señaló de no haberle permitido la inspección del automóvil en el que se transportaba el juzgador en febrero de 2019.