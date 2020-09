Juez ordena traslado de Roxana Baldetti al Hospital General San Juan de Dios

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez , ordenó este jueves 17 de septiembre el traslado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti al Hospital General San Juan de Dios, para que allí evalúen su situación de salud.

Por el momento no se conocen detalles si se efectuara el traslado de Baldett.

Baldetti, procesada por casos de corrupción, había solicitado al juzgado que le permitiera el traslado a un centro médico debido a que padece una enfermedad degenerativa.

El 2 de septiembre pasado, el juez Miguel Ángel Gálvez acudió a la cárcel para mujeres Santa Teresa, en zona 18, para verificar la condición de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

El 28 de julio pasado el Instituto de Ciencias Forenses (Inacif) le practicó a Baldetti un diagnóstico parcial de sus dolencias. El dictamen pericial del Inacif CCEN-2020-13713 expone una declaración de la exfuncionaria por sus padecimientos.

“Hace tres días (el 24 de julio último) comencé con un dolor inmenso en el brazo izquierdo. En esa misma semana yo me caí en el baño porque mis piernas y mis brazos no me respondían, no me pude agarrar de ningún lado y me caí”, relata la exvicepresidenta.

En el mismo informe, Baldetti se quejó: “Tengo mucho dolor en mi brazo, no puedo agarrar bien las cosas porque no tengo fuerza, en las mañanas mis piernas no me responden; yo tengo una enfermedad degenerativa, pero desde hace cinco años no me han sacado para revisarme y tengo miedo de quedar en silla de ruedas”.

La exvicepresidenta expuso: “La doctora que aquí me vio me dejó medicamento para el dolor, pero eso no me cura. No puedo dormir en las noches por el dolor, tengo que dormir sentada porque no aguanto acostada. Yo tomo antidepresivos desde los 22 años por las noches”, aseguró.

Fue por ello que el Inacif recomendó que Roxana Baldetti sea trasladada a un hospital para chequeo a causa de lo que la exvicepresidenta llama una enfermedad degenerativa.