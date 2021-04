Judas Iscariote: la historia del discípulo que traicionó a Jesús

El llamado Evangelio Árabe de la Infancia relata que había un niño poseído por un demonio que mordía a los otros niños y quiso atacar a Jesús, que tenía sólo tres años. Sólo alcanzó a golpearlo en un costado, pero fue doloroso y Jesús lloró. En ese momento, el demonio salió del niño en forma de perro rabioso. ¡Oh coincidencia! aquel niño se llamaba Judas Iscariote.

¿Porqué utilizó un beso para entregar al Maestro?

“¿Amigo, a qué has venido?” La escena del beso de Judas en la mejilla de Jesús es muy conocida, pero su sentido es muy debatido. ¿Fue una última muestra de respeto o de ironía? El vicerrector Alvarado estima que era una convención cultural: “Sólo se saludaba así al maestro y Judas iba a mostrar quién era el maestro”, dice.

Tal exactitud le daría credibilidad ante los guardias que realizarían el arresto. Justamente, el filósofo Francisco Suárez, en el siglo 16, escribe: “Estuvo muy solícito por que no se escurriera Cristo de manos de los soldados por algún error porque siempre era llevado por la codicia del dinero, pues aún no lo había recibido, sino que sólo se le había prometido”.

Asimismo, los teólogos coinciden en interpretar la pregunta de Jesús, al verlo, (“Amigo, ¿a qué has venido?”), como el último de varios llamados de conciencia. Frases anteriores como “Uno de ustedes es un demonio” o “Uno de vosotros me va a traicionar” no eran predicciones sino invitaciones al arrepentimiento. Incluso la famosa frase de Jesús a Judas, “lo que vas a hacer hazlo pronto”, podría referirse al cambio espiritual.

¿Se arrepintió o no?

Tras ver el sufrimiento de Cristo “sintió Judas el horror de su pecado, pero le faltó la confianza: no lloró las lágrimas de amoroso dolor de Pedro (que había negado a su maestro); aquellas treinta monedas se le hacían peso insoportable”, refiere el historiador bíblico Andrés F. Truyols.

La secta denominada de los cainitas, sostenía que Judas, al traicionar a Jesús había hecho una buena obra pues así había permitido la salvación. Tal postura quedó registrada en un manuscrito, denominado Evangelio de Judas, que registra asimismo varias conversaciones entre este personaje y Jesús. El obispo Irineo de Lyon, hacia el año 180 d.C, confirmaba la existencia del texto y declaraba ya que era una herejía que le daba a Judas un mérito por su papel.

La misma ley judía declaraba maldito a quien muriera colgado, con lo cual, el suicidio era sólo la última y más irremediable de toda una serie de decisiones tomadas por Judas en base a la codicia, el orgullo, el egocentrismo o incluso la desesperación.

Sin embargo, Santa Brígida, monja y vidente del siglo 14, aseguró que en una de sus visiones, Jesús le permitió hacerle una pregunta, acerca de cualquier cosa que ella quisiera conocer. Ella preguntó “¿Se salvó o se condenó Judas?”, sin saber que la misma pregunta hizo otra vidente, Santa Gertrudis, un siglo antes. La respuesta fue la misma: “¡Si supieras lo que tuve que hacer para salvarlo!”.