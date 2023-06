Juan Francisco Solórzano Foppa dice que aceptará cargos que le imputan, porque nunca va a tener un juicio justo

El exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y abogado está vinculado al caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

El 20 de abril recién pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), coordinaron la captura de Solórzano Foppa y Justino Brito Torrez, por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal. Ambos también son señalados de patrocinio infiel, según autoridades.

Solórzano Foppa publicó un video en sus redes sociales en donde menciona que renunció a la recusación que había planteado en contra de Sergio Mena, juez Séptimo Penal, pues decidió someterse a la figura de aceptación de cargos porque considera que no va a tener un juicio justo.

“Considero que se vienen violando sistemáticamente muchos de mis derechos constitucionales y procesales y no estoy teniendo un juicio justo, no voy a tener un juicio justo y por eso también les quiero comentar que el día de hoy voy a aceptar cargos, voy a presentar un memorial de aceptación de cargos en el Juzgado Séptimo, también vamos a presentar otro memorial en otro juzgado en otro proceso en donde me estoy sometiendo, porque que sinceramente no vale la pena en este sistema de justicia”, dijo Solórzano Foppa.

Comentó que lleva cinco años sometido a la justicia y que ha portado las esposas con orgullo.

“A mí no me da pena decirlo, yo si voy a aceptar cargos, quiero que lo sepan todos ustedes, no es porque haya hecho algo malo, no es que haya cometido ningún delito, es simplemente porque voy a salir a seguir dando pelea, voy a salir bien de la cárcel dando pelea voy a salir de la cárcel a seguir luchando, voy a salir de la cárcel a seguir litigando los casos que he llevado en contra de la Fundación contra el Terrorismo, en contra de este sistema”, comentó Solórzano.

“No ve voy a rendir”

Añadió: “Yo no me voy a rendir, yo no me voy a ir de Guatemala, voy a salir libre, voy a salir libre aceptando cargos, sí, pero llevaré con orgullo esa condena así como he llevado con orgullo estas esposas, porque este sistema de justicia sinceramente está podrido, desde el Ministerio Público, algunos jueces del Organismo Judicial, la misma Policía que ahora están utilizando delitos contra la vida, antisecuestro, para venir a detenernos a nosotros o a exfuncionarios”, dijo Solórzano en su video.

En la audiencia de este 2 de junio, Solórzano renunció a la recusación del juez y dijo que estaba en su derecho de hacerlo, con base al artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial. Añadió que había presentado, ante el Juzgado Séptimo, un memorial para someterse a un proceso de aceptación de cargos y pidió a los magistrados que conocieran mejor esa acción, para agilizar el proceso.

Solórzano Foppa señaló que no se le ha permitido el uso de computadoras para ejercer su defensa, aun cuando el mismo juez lo aceptó como abogado, pero no le ha dado la oportunidad de defenderse.

“Una de las pruebas, según ellos la prueba reina, que presentan el Ministerio Público es un video, entonces ¿cómo puedo yo ver el video sin no es en un medio electrónico?”.

“Quiero que me condene -el juez-, porque cuando él me condene a mí se va a condenar él mismo, porque él mismo me autorizó a mí en audiencia, dentro de este mismo caso, actuar como tal entonces a mí me parece inaudito que un juez primero en una audiencia diga un día que eso es legal y al día siguiente diga que lo mismo que él autorizó es ilegal”.

Recordó el caso de Jose Rubén Zamora, del que fue abogado, y señaló que nunca les permitieron presentar pruebas.

Afirmó que no le importa que sus antecedentes penales queden manchados, pues la condena que le van a hacer no será por que él haya cometido un delito.

Solórzano Foppa además dijo que no pueden inhabilitar de su función como abogado y que seguirá litigando.

Hizo una comparación de otros casos en donde personas señaladas de robo de millones de quetzales están libres, mientras a él lo condenan.