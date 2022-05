Jorge Luis Donado Vivar insiste en replantear funciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado

El actual procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, quien busa el puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), fue el último de los seis aspirantes al cargo que fue entrevistado este miércoles 4 de mayo por el presidente Alejandro Giammattei, a quien le dijo que de ser electo no aceptaría ningún tipo de injerencia.

Como en la primera entrevista, Donado fue enfático en decir que al ocupar el cargo replantearía las funciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y disolvería la Fiscalía Liquidadora, pues, a su criterio no cumplen las funciones para las cuales fueron creadas.

Sobre cómo implementaría la política de persecución penal que propuso en la primera entrevista, Donado dijo que “debemos considerar que el fenómeno criminal es un fenómeno complejo de características o naturaleza multicausal que se ha diversificado y especializado, y el Estado tiene que asumir un rol determinante y adecuarse a esa diversificación y especialización del fenómeno criminal para determinar herramientas para su debido abordaje”

Añadió que “lo que pretende la política de persecución penal es actualizar, armonizar y articular las instrucciones generales para determinar líneas de acción específicas para los fiscales y que actúen de manera armoniosa y articulada, y a partir de esto podemos llegar a tener una persecución penal técnica, científica, objetiva y con proyección humana”.

Refirió que sumado a eso el personal deberá especializarse para complementar los planes de trabajo.

“La implementación implicaría la definición de líneas estratégicas, la definición de la problemática que puede existir, el poder actualizar todas las instrucciones generales y determinar líneas de acción”, agregó.

Referente al modelo de gestión de casos, Donado dijo que está convencido de que este funciona, pero asegura que no todo el personal está familiarizado y es necesario hacer algunos ajustes, pues “es un modelo funcional, porque el fiscal que tiene conocimiento primario del caso es el que le da conclusión al mismo”, aunque el problema es la saturación de casos.

“Si no se tiene la capacidad o la inmediatez de reaccionar ante la comisión de un hecho delictivo vamos a perder la oportunidad de generar una efectiva persecución penal, porque el indicio que teníamos la capacidad de recolectar en el momento de la comisión del hecho lo estamos perdiendo por el tiempo”, refirió.

Agregó que disolvería la Fiscalía Liquidadora, la cual fue habilitada en 2014 con el objetivo de disminuir la mora fiscal, pero “al día de hoy no se dio y no va a pasar y no es que sea pesimista, es que es la verdad”.

Donado propone crear dos plataformas tecnológicas que permitan la interconexión entre fiscalías y otras instituciones que forman parte de los procesos de investigación.

“Yo propongo en mi plan -de trabajo- una plataforma que refiere un área de convergencia informacional a lo interno de la institución y una plataforma de conexión interinstitucional y ambas se complementan”, agregó Donado, quien dijo que sería útil para individualizar a sindicados que figuren en varios procesos.

Como el resto de las aspirantes, Donado también enfatizó la importancia de capacitar al personal y ser rigurosos en la selección nuevos fiscales, los cuales, según dijo, solo se encuentran en el MP, por lo que debe ser personal de carrera.

Sobre la injerencia de instituciones sobre el MP, dijo que “la cooperación o el relacionamiento con los cooperantes, sean nacionales o extranjeros, hablemos de organizaciones no gubernamentales extranjeras o países que pretendan cooperar se tienen que basar o se tiene que definir en el respeto, y la cooperación se debe de alinear con los objetivos estratégicos de la institución”, dijo Donado.

Agregó que “ahora bien, tenemos que ser respetuosos de los convenios internacionales y el intercambio de información, como institución debemos respetar, pero no podemos ir más allá de eso, el Ministerio Público exige primero el respeto a su autonomía y la no injerencia a nivel nacional, entonces no podemos aceptar tampoco ningún tipo de injerencia; además de eso la finalidad es generar investigaciones objetivas, técnicas, científicas y con proyección humana”.

También dijo que parte de su compromiso será agilizar los procesos de extradición, una vez no se presenten recursos que retrasen los trámites.