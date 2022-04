Jimmy Morales, Sandra Jovel y los otros invitados a la toma de posesión de Dina Ochoa como presidenta de la CC

La magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá asumió este martes 19 de abril la presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) mediante un acto público en la Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a donde llegaron personajes como el expresidente Jimmy Morales y la excanciller Sandra Jovel, entre otros.

El expresidente Jimmy Morales y la excanciller Sandra Jovel reaparecieron públicamente en la toma de posesión de Ochoa, quien en la magistratura anterior estuvo a favor de la expulsión de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), promovida por ambos exfuncionarios.

Morales llegó acompañado de su esposa, Patricia Marroquín.

Ochoa fue reelecta por un Congreso dominado por el oficialismo y surgen dudas sobre su presidencia en un año electoral, pues cabe recordar que para las elecciones pasadas votó a favor de la participación de Zury Ríos como candidata presidencial pese a impedimento constitucional.

A la toma de posesión también asistió el presidente Alejandro Giammattei, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Patricia Valdés, integrantes del Gabinete de Gobierno, diputados y otros exfuncionarios como el exvicepresidente Rafael Espada.

“La justicia constitucional no está a disposición del mejor postor y nuestra investidura nos llama a asumir porteras basadas en ley, por muy difíciles y complejas que parezcan. La justicia constitucional no se vende, la justicia constitucional no se sesga, la justicia constitucional no se parcializa, la justicia es la vedad”, dijo Ochoa durante su discurso de toma de Posesión.

Elección

El oficialismo y aliados eligieron sin dificultad el 2 de marzo del año pasado a Dina Ochoa como magistrada titular y a Luis Rosales como suplente de la CC para el periodo 2021-2026.

Con 101 votos a Favor, cinco en contra y 54 ausentes, Ochoa fue elegida magistrada titular. Será el segundo periodo en el que sea magistrada titular puesto que en 2016 fue nombrada por la Presidencia de la República.

Así se cristalizaron las versiones que corrían desde días atrás de que la aplanadora oficial había consensuado por Ochoa, quien hizo votos disidentes contra los de sus colegas Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y el fallecido Bonerge Mejía.

Luis Alfonso Rosales Marroquín, diputado del partido Valor y segundo vicepresidente del Congreso, fue elegido magistrado suplente mediante 89 votos.