Iniciativa 6076 que regula uso de fuerza pública en manifestaciones fue engavetada por la junta directiva del Congreso

La iniciativa de ley 6076, o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala fue engavetada por decisión de la junta directiva del Congreso de la República, según lo confirmó este martes 23 de agosto el diputado Marvin Estuardo Alvarado, quinto secretario de dicha junta.

Explicó que para este martes la junta directiva se había comprometido con Los 48 cantones de Totonicapán para informarles qué ocurriría con la iniciativa 6076, puesto que esa organización comunitaria había exigido que dicha iniciativa no se conociera más.

Los 48 cantones consideraban que esta iniciativa violaba derechos constitucionales, como derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, derecho a la vida, libertad de acción entre otros y por eso no debía ser aprobada, o de lo contrario a población tomaría medidas correspondientes.

Los miembros de esta organización comunitaria llegaron al Congreso de la República a eso de las 13 horas del pasado miércoles 17 de agosto, fecha en la que estaba agendada una sesión plenaria en donde los diputados votarían para determinar si la iniciativa 6076 debía ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para una consulta sobre posibles inconstitucionalidades.

Los líderes comunitarios estuvieron en el palco diplomático del Congreso y tuvieron que esperar hasta la madrugada del jueves 17 para ser escuchados por la junta directiva del Congreso, que les ofreció que este martes 23 les informarían de qué ocurría con dicha iniciativa.

El diputado Alvarado, informó este 23 de agosto que de 8.00 a 10.00 horas tuvieron reunión de junta directiva y que por un consenso absoluto y mayoritario decidieron que la iniciativa 6076 quedara fuera del conocimiento y que por eso se había engavetado para que no se vuelva a conocer.

Señaló que luego de la decisión que tomaron como directiva del Congreso, esta fue enviada a la instancia de Jefes de Bloques y ellos dieron el aval total para que esta iniciativa sea archivada.

Carlos López Maldonado, primer vicepresidente de la junta directiva del Congreso, comentó que la semana pasada esa iniciativa de ley generó discusión y mucho debate en el pleno, por lo cual se consideró que lo mejor era no incluirla en la agenda y “básicamente, pues que se quede ahí en el proceso, ya no avanzar y con eso atendiendo la petición de los 48 cantones… No, ya no se tiene previsto enviarla a la Corte de Constitucionalidad para que evalúe la inconstitucionalidad”, comentó.

Afirmó que la decisión fue tomada en conjunto entre junta directiva y la instancia de Jefes de Bloques, pues era lo más sensato para no crear conflictividad social.

Añadió que la mayoría de jefes de bloques coincidieron en que lo mejor era no agendar la iniciativa en las en las sesiones de esta semana.