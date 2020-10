Incendio en fábrica de chicharrines alarma a vecinos de zona 7

Un incendio de grandes proporciones destruyó este lunes 12 de octubre una fábrica de chicharrines en la 35 avenida y 9ª. calle de la colonia Tikal Dos, zona 7, reportaron los Bomberos Voluntarios.

En la 35 avenida y 09 calle zona 7 Colonia Tikal 2 @BVoluntariosGT controlan un incendio en una vivienda no se reportan personas quemadas, se utilizan más de 3000 galones de agua y las pérdidas no han sido cuantificadas pic.twitter.com/itZtTfkTak — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 12, 2020

Las causas del siniestro no han sido establecidas, pero se sospecha de un cortocircuito. Los socorristas no reportan personas heridas y los propietarios del inmueble no han dado a conocer a cuánto ascienden las pérdidas.

Vecinos del sector reportaron la suspensión del servicio de energía eléctrica, ya que los cables de transmisión fueron dañados por el fuego.

Para apagar las llamas los socorristas utilizaron tres motobombas y tres camiones cisterna.