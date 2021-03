Inacif dictamina que Roxana Baldetti no requiere hospitalización y puede seguir en prisión con tratamiento ambulatorio

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) dictaminó que la exvicepresidenta Roxana Baldetti no requiere hospitalización y puede continuar recluida en la cárcel de Santa Teresa recibiendo tratamiento ambulatorio.

En los últimos meses, Baldetti ha sido sometida a exámenes médicos por supuestos quebrantos de salud, según han informado autoridades en su momento.

El 13 de noviembre del 2020, el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, rechazó la solicitud de la familia de Roxana Baldetti para que pudiera ser trasladada a un centro asistencial, por supuestos quebrantos de salud.

En septiembre del mismo año, el juez Gálvez acudió a la cárcel para mujeres Santa Teresa, en zona 18, para verificar la condición de la exfuncionaria.

“Tengo mucho dolor en mi brazo, no puedo agarrar bien las cosas porque no tengo fuerza, en las mañanas mis piernas no me responden; yo tengo una enfermedad degenerativa, pero desde hace cinco años no me han sacado para revisarme y tengo miedo de quedar en silla de ruedas”, dijo en esa oportunidad Baldetti.

La exvicepresidenta ha sido señalada por el Ministerio Público en varios casos de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota, junto al expresidente Otto Pérez Molina y decenas de exfuncionarios de esa gestión.

En prisión desde el 2015, la exfuncionaria ya fue condenada a 15 años de cárcel por el fraude en la limpieza del Lago de Amatitlán, y enfrenta otros procesos, como La Línea, Cooptación del Estado y RIC, más un proceso de extradición por narcotráfico hacia Estados Unidos.