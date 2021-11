Hospitales afrontan necesidades y requieren ampliación presupuestaria para concluir el 2021

Los hospitales Regional de Occidente y Nacional de Jalapa afrontan varias necesidades que ponen en riesgo la atención de pacientes y que de no ser atendidas por las autoridades podrían tener complicaciones para concluir el año, según informaron este lunes 15 de noviembre sus autoridades.

El hospital con más complicaciones es el Regional de Occidente de Quetzaltenango, pues de acuerdo con su director, Giovanni Ortega, tienen un déficit de Q30 millones para finalizar el 2021 y necesitarían una ampliación presupuestaria para continuar con la atención en todos los servicios.

El Hospital Regional de Occidente (HRO) ha ejecutado el 71 % de su presupuesto y cuenta con Q69 millones para covid-19 y otro tipo de emergencias; sin embargo, tiene Q30 millones de déficit para concluir el 2021 en áreas como medicamentos, arrendamientos, insumos o remozamiento, se informó.

Por ahora ese hospital tiene un presupuesto de Q290 millones, pero han solicitado un incremento para llegar a los Q400 millones en 2022.

Ortega dijo el área de covid está cubierta presupuestariamente y que “lo que tenemos descubierto es el programa 13 o algún otro que nos de funcionamiento de presupuesto corriente, donde tenemos un déficit de Q30 millones”.

Refirió que de esos Q30 millones afectan el tema de remozamiento, adquisición de algunos medicamentos, arrendamientos e insumos.

Sin personal

En el Hospital Nacional de Jalapa la situación es distinta, pues la falta de recursos no es un problema; sin embargo, no cuentan con personal especializado para atender ciertas áreas, y no es porque el presupuesto no les alcance para pagarlo, sino porque no hay quienes opten por las plazas.

Aunque el número de pacientes en el área de covid ha disminuido, al grado que solo hay tres internados, uno de ellos grave, se hace necesario contar con personal especializado, según el director de ese nosocomio, Manuel Lewis.

“Tenemos médicos internistas, pero hemos querido contratar intensivistas y por dinero no tenemos problema, pero no hay personal, nos es problema de dinero, sino que no hay mano de obra calificada”, agregó Lewis, quien dijo que han ejecutado el 81 por ciento de su presupuesto normal.

Entre el personal que no se ha podido contratar hay terapistas respiratorios y en cambio se compran masajeadores para atender, de alguna manera, a los pacientes, principalmente de covid-19.