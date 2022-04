Henry Alejandro Elías Wilson, aspirante a jefe del MP, se entrevista con Giammattei y critica a administraciones pasadas de esa institución

Este martes 26 de abril el presidente Alejandro Giammattei realizó la primera de las seis entrevistas que planificó con cada uno de los aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), que fueron enviados el pasado viernes por la Comisión de Postulación.

En la primera entrevista, que se realizó en Casa Presidencial, el mandatario habló con Henry Alejandro Elías Wilson a quien lanzó varias preguntas sobre sus planes de trabajo, las debilidades que él encontraba en la institución y la importancia del trabajo conjunto.

Giammattei le consultó a Elías fue cuál era la mayor debilidad que él veía en el trabajo del MP, a lo que respondió que la institución se encontraba atravesando una etapa muy crítica, pues cualquier cosa que hacía el MP se criticaba agresivamente ante los medios de comunicación y que por eso sufría de desgaste.

Añadió que la institución debe contar con todas las herramientas logísticas y científicas para que los fiscales tengan una mejor preparación académica y profesional al momento de presentar los caso.

“La función principal del Ministerio público debe venir enfocada en buscar la prueba científica, la prueba pericial, la prueba material y no estar dependiendo tanto de la prueba testimonial, que como ya lo vimos a lo largo de la historia del Ministerio Público, resulta ser una prueba muy poco convincente en algunos casos”, comentó Elías.

El mandatario le preguntó cuáles serían sus primeras acciones si era electo como fiscal general y afirmó que sería el reforzamiento académico y profesional del personal para que tengan capacitación constante y permanente tanto los fiscales que ya están dentro de la institución como los nuevos que quieran incorporarse.

Señaló que en su plan de trabajo propuso la creación de una escuela de estudios fiscales, que tiene como objetivo que la formación que tenga el fiscal antes de llegar a la mesa de trabajo sea una formación técnica, profesional y científica para que cuando se enfrente a los casos que tiene que resolver no vaya a improvisar y no vaya solo a llegar al cargo sin ninguna preparación puntual, una preparación que sea estricta en relación al cargo que va a desempeñar.

“Vemos que hay fiscales que llegan a las audiencias sin mucha preparación, entonces eso va en detrimento del trabajo del Ministerio Público, por eso yo aposté en eso sentido al fortalecimiento académico y profesional”, dijo Elías.

Señaló que cada persona que ingrese papelería al MP tenga que pasar por lo menos dos bimestres estudiando y después se someta a un examen final para que pueda entrar dentro del banco de datos de personas elegibles.

Cuando el presidente le preguntó a Elías qué haría en su primer año de gestión en el cargo, señaló que sería un diagnóstico de cómo está el MP a nivel nacional para poder determinar cuáles son las falencias que tiene o si necesita insumos. Además, optimización del recurso administrativo y verificar si no existe duplicidad en cuanto a las funciones administrativas.

Giammattei le preguntó sobre qué mejoras aplicaría o implementaría el modelo de gestión de casos y el aspirante al jefe del MP dijo que el modelo este se dividía en casos antiguos y casos recientes y que consideraba que una de las mejoras que le haría es que se agilizará la operativización de casos que ya están a punto de ser judicializados, para tener un mejor resultado e ir bajando esa mora fiscal.

También señaló que hay que incrementar el personal, porque el MP lo necesita para que se pueda tener capacidad de responder a todas esas denuncias que se presentan.

Respeto a los derechos humanos y garantías procesales

El presidente le preguntó a Elías de qué forma, mediante la política criminal, garantizaría durante su gestión el respeto de los derechos humanos y las garantías procesales de las partes durante el proceso penal y este comentó: “En la ley está establecido dos partes: una la parte denunciante y otra con el agraviado y el Ministerio Público debe tener una constante comunicación con la víctima, escuchar sus opiniones en relación a la investigación, mantenerlo informado en todo momento, procurar el resarcimiento del daño causado por el delito, en global, dignificar a la persona que tiene acceso a la justicia, pero qué obtendrá, que su respuesta a la justicia sea pronta y cumplida”.

También señaló que es importante que se tome en cuenta que el sindicado también tiene derechos dentro del proceso penal, tiene sus derechos en el derecho de defensa, que el MP también tiene que velar por ese derecho, tiene que velar por un debido proceso, tiene que velar porque esa persona se le investigue de forma objetiva e imparcial

Critica a administraciones anteriores del MP

“Lamentablemente tuvimos 12 años de un Ministerio Público que actuó de forma sesgada, de forma ideológica, vimos la manipulación de casos que hubieron [sic] y que se apartó de la función principal, la función principal del Ministerio Público es la averiguación histórica de los hechos, pero la averiguación verdadera, no la creación de casos, ni la fabricación de testigos, ni de medios de prueba”, contestó el aspirante a fiscal general.

Dijo que él fue víctima de ese sistema que se instaló en el MP y se fe investigó y persiguió por rencillas personales.

Narró que llegaron a investigar a todos su círculo familiar, incluida su hija de 9 años y afirmó que situaciones como esa no se puede volver a permitir en el MP, porque también los sindicados tienen derechos.

“También se ensañaron en contra de mi persona en relación al caso Comisiones Paralelas y ahí le quiero comentar, señor presidente, que eso ya fue desvanecido, yo ya fui pesquisado por ese caso, el juez que realizó la pesquisa determinó que no había circunstancias para retirarme el antejuicio y el informe lo pasó a la Corte Suprema de Justicia y ahí avalaron ese informe, determinaron que no había lugar a formación de causa; sin embargo, eso no le bastó a la Fiscalía contra la Impunidad, la Feci, presentaron un amparo en única instancia, que lo resolvieron en la Corte de Constitucionalidad”, le dijo Elías al presidente.

“Si tenemos un Ministerio Público que en lugar de aplicar la la ley para buscar justicia, aplicaba la ley para buscar venganza, entonces tenemos un Ministerio Público sesgado, porque ya no va en busca de la evidencia, si no en base a presunciones o especulaciones”, comentó.

Acusó al MP de llenar vacíos, porque no pueden recabar de información, y que en su caso, por ejemplo, ellos al momento de presentarme el antejuicio tuvieron que mentir para poder presentar la petición de retiro de inmunidad, pues afirmaron que él había sido incluido en las lita que mandaron al Congreso para elegir a magistrados y eso no fue así.

También dijo que por eso se vio en la necesidad de presentar denuncias y que lamentablemente no habían avanzado.

Hizo esta referencia a su caso, pues cree que así como él otras personas fueron afectadas y por eso el guatemalteco perdió la la credibilidad en el MP.

“Yo no estoy dispuesto a que a que esto vuelva a pasar, claro, si hay casos donde hay suficientemente pruebas para demostrar la culpabilidad de una persona, pues sí se le aplicará todo el peso de la ley, pero no podemos, en base a especulaciones, a teorías conspirativas, tratar de de que el Ministerio Público se vuelva parte de un tema político de Guatemala, no podemos utilizar nuestro Ministerio Público como una plataforma política, y mucho menos para para derrocar gobiernos, para eso no está el Ministerio Público, está para ser objetivo, para ser imparcial y sobre todo para basar su actuar en la legalidad”, expresó en la entrevista con Giammattei.

Dijo que se deben perseguir todos los delitos, pero de una manera profesional.}

“Cuando el Ministerio Público tenga las pruebas en la mano, entonces está en la disposición de judicializar los casos, pero no solo en base a presiones mediáticas, porque también eso ha pasado, señor presidente, que he visto un Ministerio Público que tambalea con las con las críticas, tiene que ser un Ministerio Público fortalecido, que aguante las críticas y presiones. También el Ministerio Público no puede actuar en función a las presiones que vengan, ya sean internas o externas, el Ministerio Público tiene que estar bien fortalecido, porque su función principal es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, perseguir la comisión de los delitos, pero, como le digo, de forma objetiva”, mencionó.

Apoyo internacional

Giammattei le preguntó si considera vincularse a otras organizaciones internacionales para apoyar su labor en el MP y dijo que sí, que es importante tener una coordinación interinstitucional del Ministerio Público y con otras instituciones del sector de Justicia

“Espero que Dios le de sabiduría”

Finalmente, Henry Alejandro Elías Wilson le dijo al presidente: “Yo solo desearle a usted todo lo mejor en esta decisión que usted va a tomar, pues es una decisión muy importante; espero que Dios le dé la sabiduría, lo ilumine para tomar la mejor decisión, porque del Ministerio Público depende de muchas circunstancias para el país”.