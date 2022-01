“Hay familias con niños que ya están desesperados”: impresionantes relatos de personas atrapadas en bloqueos por transportistas

Miles de guatemaltecos se han visto afectados por los bloqueos en distintas carreteras del país por segundo día consecutivo.

Las manifestaciones en las principales rutas las mantienen transportistas que rechazan el pago de un seguro y piden al gobierno que derogue la disposición.

Prensa Libre lanzó en redes sociales una publicación en la que invita a las personas afectadas por los bloqueos a compartir sus experiencias.

Internautas han manifestado lo que han vivido y de cómo los bloqueos los han perjudicado en sus actividades diarias.

“La verdad que sí me afectó, todo el día estuve ayer y hasta estas horas aun ando aun aquí. Sufrí de frío, no tenía cómo abrigarme, estaba en mi carro, pero aun así tenía mucho frio”, fue el cometario que compartió Cornelio Tambriz, uno de los afectados por los bloqueos.

La internauta Ana Beatriz Galicia escribió: “Mi esposo está allí desde ayer antes de las 5 am, que no respetaron el horario que informaron, no hay comercios cercanos abiertos, hay familias con niños que ya están desesperados, no tienen comida ni abrigo. Lo más absurdo que la mayoría de la gente no sabe que están manifestando, están allí porque les están pagando”.

Kenia Fernanda Hidalgo Villatoro escribió que debido a los bloqueos han estado 24 horas bajo el sol, sin comida y agua.

También hay niños llorando, ancianos quejándose y hasta enfermo atrapados por las manifestaciones.

“La industria detenida, el país secuestrado por estos terroristas”, escribió en Twitter @megdciea.

Mientras que @mariorenealdana escribió que su hija vendría de paseo a Guatemala y tenían reservas para estar tres días en Atitlán, Sololá, pero cancelaron el viaje por los bloqueos.

Añadió que la gente cuya economía es apoyada por el turismo también se vio afectada, principalmente los pequeños artesanos y restaurantes.

