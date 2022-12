“Hay acusaciones que son una aberración: las frases de la jueza Valdés, previo a la sentencia del caso La Línea

El caso La Línea llegará a su fin este 7 de diciembre, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo B dicte sentencia contra los 29 implicados en la supuesta trama de defraudación aduanera que según la investigación del Ministerio Público habría encabezado el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La mañana de este miércoles, comenzó la audiencia en donde se dictará sentencia y durante la argumentación, la jueza presidenta Jeanette Valdés, aprovechó para criticar la investigación del caso, la prisión preventiva, el papel de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cigig) y también al exjuez Miguel Ángel Gálvez.

En la sala de audiencias, la jueza Valdés inició con el análisis del delito de asociación ilícita y durante ese tiempo se refirió a la Cicig y afirmó: “no necesitábamos de extranjeros que vinieran a hacernos un trabajo como el que hicieron en alguno de los casos. ¿Hubo errores del Ministerio Público?, sí los hubo, ustedes lo señalaron muy bien. Hubo algunas cuestiones acreditadas al Organismo Judicial por parte de la etapa precedente, también la hubo”.

La jueza afirmó que habrá acusados que serán excluidos de condena, pues señaló que “hubo acusaciones que son una aberración” y que hay una investigación débil por parte de la Cicig y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP.

“El proceso fue manipulado, mal intencionado, lleno de mentiras, también de arbitrariedades incluso por personal de la extinta de la Cicig”, comentó la jueza.

Recordó que también como tribunal es importante determinar la legitimidad de las pruebas.

“Hay falencias y errores insuperables que van a terminar en sentencia absolutorias. Hay personas acá que sufrieron la llamada prisión provisional que es bastante lamentable, porque esto no tiene asidero jurídico. Fue una situación fáctica que se volvió un problema, pero que en todo caso el juez tiene las medidas de coerción taxativas”, dijo la jueza en referencia a algunas acciones que tomo el juez Miguel Ángel Gálvez en su momento.

Era un guion preparado

Si hubo actos de la Cicig que fueran vulneratorios, (sic) que fueran coacciones que dijeran ‘te voy a dar un guion para que vayás a declarar en contra y resuelvo el caso’. Esto no podemos negar que sucedió, que muchas veces se tomaba a un colaborador eficaz como el comodín para resolver no solo un caso, sino una cantidad, pero no se investigó”, expresó la jueza.

Nunca se plegó a la Cicig

La jueza también dijo que ella nunca se plegó a los intereses de la Cicig, que nunca se reunió con ellos y eso le permite ahora garantizar no recibir injerencia.

Luego de varias horas la audiencia fue suspendida unos minutos y luego continuó a eso de las 14.15 horas.