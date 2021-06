Guatemalteco con diabetes cuenta cómo fue su viaje a México para vacunarse contra el covid-19

Jose Luis Siguil tiene 49 años y viajó durante tres horas hacia la frontera junto a su esposa. Tras cruzar, caminaron otra media hora hasta llegar a centro de vacunación en Tapachula donde recibieron la vacuna AstraZeneca.

Siguil dijo que lo decidió tras enterarse a través de redes sociales que la vacunación estaba abierta para extranjeros.

“Solicitan solo el DPI (Documento Personal de Identificación de Guatemala) con el fin de corroborar la edad de las personas y que se encuentren en el rango de edad correspondiente”, explicó.

Siguil expuso que pese a su condición de vulnerabilidad por ser diabético, no ha podido registrarse para optar a la vacuna en Guatemala, indicando que es cuestionable el plan de vacunación en el país.

“Soy diabético, soy de las personas que debieron haber sido ser priorizadas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no hay posibilidades. La alternativa en Guatemala es muy mala. Dada la solidaridad que ha manifestado México, no solo trasladado vacunas en donación sino abriendo la posibilidad de que las personas guatemaltecas se puedan vacunar en México sin ninguna restricción me parece que era la mejor alternativa”, asegura.

El proceso de vacunación en Guatemala está habilitado actualmente para personas mayores de 50 años y quienes aún no entran en este rango están buscando otras alternativas.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su visita a Guatemala días atrás, señaló que las personas “pueden llegar a vacunarse, pero necesitan avisar a través de su embajada en México” para recibir la dosis.

Autoridades de la Embajada de México confirmaron que para ingresar a territorio mexicano se debe contar con visa vigente o con el permiso temporal que ofrece el consulado, y que quienes cumplan con esos requisitos, pueden ser vacunados.