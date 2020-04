Guatemalteca narra cómo ha sido su miedo de contagiarse de coronavirus en EE. UU.

La guatemalteca indica que vive con miedo de contagiarse, ella y sus hijos, de coronavirus debido a lo tardío que accionó el gobierno de Estados Unidos para contener el virus. El miedo es latente debido a que ella sale a trabajar y aunque toma las medidas de higiene como utilizar mascarilla y guantes, hay otras personas que no lo hacen.

Bautista indicó que en la ciudad donde reside ya hay 75 casos confirmados y 14 decesos por coronavirus y que la gente no le importa ya que muchos aún se fueron a la playa.

La guatemalteca indicó que trabaja con personas de la tercera edad a quienes llega a visitar todos los días para limpiarnos, ya que a ellos, por la edad, le salen llagas en diferentes partes del cuerpo. Para cumplir con su trabajo, la guatemalteca guarda las medidas sanitarias: utiliza bata, guantes y mascarilla. Antes de atenderlos les toma la temperatura.

“Cuando regreso del trabajo, me quito los zapatos en la puerta, les aplico desinfectante. Luego me voy corriendo al baño para quitarme la ropa. La coloco en una bolsa para luego lavarla y después me baño. También cuando traigo las compras, las desinfecto y las vuelvo a lavar. En el carro también desinfecto todo con alcohol en gel”, explicó Bautista sobre como evita no contraer el virus.

Bautista comentó que ha tenido menos trabajo ya que no le permitieron entrar en casa de convalecientes por seguridad de los adultos mayores.

También dijo que tuvo contacto con una amiga que es guatemalteca. “Ella me contó que sigue yendo a trabajar en una fábrica de cosméticos y que lo único que le dan son guantes y mascarillas”, indicó.

Bautista manifestó que su preocupación no solo es por sus hijos, sino por su padres y su abuelita, quien tiene 98 años de dad y que residen en la colonia Monte Verde, zona 4 de Mixco.

Sobre todo porque es su mamá quien cuida a su abuelita y es ella la que va al mercado, ya que su papá tiene un enfisema pulmonar.

Su hijo, Ricardo y quien es psicólogo terapista, trabaja desde su casa por la emergencia, indicó Bautista.

“Mi hijo trajo de su oficina el equipo necesario para poder trabajar desde la casa por un tiempo mínimo de cuatro meses. El trabaja con niños en que han estado en vulnerabilidad y él les brinda terapia por videoconferencias”, dijo la entrevistada. Su hija regresará a la escuela hasta el próximo ciclo.