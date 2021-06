Guatemala recibirá “medio millón” de vacunas contra el coronavirus que donará Estados Unidos, según el presidente Giammattei

“Hoy brindamos más detalles sobre cómo asignaremos las primeras 25 millones de esas vacunas para sentar las bases de una mayor cobertura mundial y abordar los aumentos repentinos reales y potenciales, la alta carga de enfermedades y las necesidades de los países más vulnerables”, cita la declaración.

Añade que al menos el 75 por ciento de estas dosis, casi 19 millones, se compartirán a través del mecanismo Covax, incluidas aproximadamente 6 millones de dosis para América Latina y el Caribe.

Sabrina Singh, subsecretaria de Prensa de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, publicó en su cuenta de Twitter que esta mañana, en llamadas separadas, la funcionaria habló con presidentes de varias regiones para informar que comenzará la distribución de vacunas.

Harris habló con el primer ministro de India, Narendra Modi; el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei y el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley.

A ellos se les notificó que la administración Biden comenzará a compartir las primeras 25 millones de dosis de vacunas en sus países, según la publicación de Singh.

