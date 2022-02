Guatemala pierde casi Q95 millones por vencimiento de 1 millón de vacunas Sputnik V contra el covid-19

Tres lotes de vacunas Sputnik V, de primer componente, que suman 1 millón 061 mil 412 de dosis, no se lograron aplicar en Guatemala y vencieron este lunes 28 de febrero, según inventario del Centro Nacional de Biológicos, según comprobaron diputados.

Las vacunas que se vencen este lunes corresponden dosis de Sputnik V que arribaron al país en octubre pasado.

Diputados de oposición llegaron este lunes al Centro Nacional de Biológicos, en la zona 11 capitalina, y comprobaron que 1 millón 061 mil 412 de dosis de Sputnik V, primer componente, vencen este mismo día.

Hace una semana, las autoridades del Centro Nacional de Biológicos dijeron que cada dosis que iba a vencerse costó Q89, para un total de Q94 millones 465 mil 668.

Sin embargo, este lunes dijeron que el precio unitario de cada dosis era de Q76.81, por lo que Guatemala habría pagado Q81 millones, 527 mil 055.72 por estos biológicos que se vencen.

Las encargadas del Centro Nacional de Biológicos señalaron que emitieron alertas diarias y semanales sobre que las dosis vencerían.

Añaden que una vez vencidos los biológicos, se debe dejar constancia en acta y deducir responsabilidades.

Otras 2 millones de vacunas vencen en marzo

Según los controles del Centro Nacional de Biológicos, en marzo vencen otras 2 millones 456 mil 916 dosis de vacunas Sputnik V, 1.2 millones de primer componente y 1 millón 256 mil 916 del segundo componente.

Preocupados

Aldo Dávila, uno de los diputados que acudió al Centro Nacional de Biológicos, dijo que están muy preocupados por el vencimiento de las vacunas por las que se pagó casi Q95 millones. Recordó que como bancadas opositoras trataron de que se declara lesivo ese contrato entre Guatemala y el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, en inglés) –por el que Guatemala pagó a la compañía Limited Liability Company Human Vaccine Q614.5 millones para adquirir 8 millones de dosis-.

“Hoy se están yendo a la basura casi Q100 millones. Ya entramos a verificar a las cámaras frías ahí están las vacunas vencidas y pues esto llora sangre… Dinero que se pudo haber invertido en algo más se pierde hoy”, criticó el diputado Dávila.

La diputada Evelyn Morataya, dijo que estaban vestidos de negro porque están de luto por el país, porque los hospitales no tienen medicinas y han visto a los médicos marchar hacia el Congreso pidiendo y exigiéndole al Gobierno de la República que compre medicamentos mientras que hay Q95 millones congelados –en vacunas-.

Expresó que los lotes vencidos son el I550821, el I580821 y el I620821 y que daba a conocerlos, para que la población esté atenta, porque las autoridades de Salud insinuaron la semana pasada que podían utilizar las vacunas vencidas para aplicárselas a la población guatemalteca.

“Yo tengo conmigo los informes, el mismo Ministerio de Salud todavía no autoriza la aplicación de vacunas vencidas y mencionaba los lotes porque si algún Puesto de Salud, algún Centro de vacunación o en alguna Jefatura de Área de Salud en todo el país quieren aplicarle una vacuna Sputnik V la ciudadanía guatemalteca que pregunte por los lotes y que no permita que le apliquen una vacuna vencida, que la Organización Mundial de la Salud todavía no ha autorizado al mundo”, dijo Morataya.

Recordó que Guatemala gastó Q614.5 millones en la compra de 8 millones de dosis Sputnik V y solamente han podido aplicar más de 2 millones a la población guatemalteca.

“Este es un Gobierno que insiste en seguir tirando a la basura el dinero de la población, insiste en querer sostener un contrato con el Fondo de Inversión Ruso cuando saben que hay una resistencia a la aplicación de la vacuna Sputnik V, no porque la vacuna no sea efectiva, dicen que es una muy buena vacuna y que tiene una alta efectividad, pero es una vacuna que no ha generado confianza porque el mismo Gobierno de la República no ha podido generar confianza en su Plan Nacional de vacunación”, criticó la diputada Morataya.

“Sabemos que tenemos un cuarto frío en el Centro Nacional de biológicos con vacunas congeladas, lo que equivale a dinero congelado y tirado a la basura que hubiera podido servir para invertir en la infancia que también crece con hambre por culpa de un Gobierno indolente”, finalizó Morataya.

Piden a Giammattei que declare contrato lesivo

La congresista Karina Paz, hizo un llamado al presidente Alejandro Giammattei para que declare lesivo este contrato que se ha firmado ya desde hace casi un año con con el Fondo de Inversión Directo de Rusia.

“Nosotros consideramos que ha sido una total ineficiencia por parte de salud pública para hacer campañas de concientización y vacunación de parte de esta vacuna que a todas luces hemos visto que ha sido rechazada por la población. Tomando en cuenta que hay más de 9.8 millones de dosis, la mayoría de ellas de otras casas farmacéuticas como AstraZeneca, Moderna o Pfizer, que están en estos cuartos fríos y que todavía tienen algunos meses más de de vencimiento nosotros lo que solicitamos al señor presidente de la República es declarar lesivo este contrato”, expresó Paz.

“Hay que declararlo lesivo, no seguir gastando los recursos de Guatemala en estas vacunas y comprar las que sí están siendo aceptadas más por la población que son las de las demás casas farmacéuticas. Señor presidente de la República, póngase la mano en la conciencia declare lesivo ese contrato y no sigamos jugando con la salud de nuestros guatemaltecos”, concluyó.

Interpelación al ministro de Salud

El diputado Orlando Blanco, dijo que esta situación no se puede quedar así y que se deben demandar explicaciones y que se deduzcan responsabilidades por el vencimiento de las vacunas.

“Hoy fueron Q95 millones los que se perdieron, pero el otro mes se van a perder Q106 millones de componente 1 y Q111 millones de componente dos –de vacunas Sputnik V- es decir que para el otro mes vamos a llevar casi Q300 millones perdidos y tirados a la basura por la irresponsabilidad de un Gobierno que prefirió hacer un negocio en el que se vieron beneficiados algunos funcionarios de Gobierno a través de comisiones anómalas para garantizar este negocio que hoy por hoy está generando pérdidas para el estado de Guatemala”, expresó Blanco.

Agregó: “no puede ser que vayamos a perder más de la mitad de lo que le pagamos a los rusos por las vacunas. Estas están por vencer, tenemos casi 10 millones de vacunas para utilizar en los próximos dos meses y estamos vacunando 35 mil personas diarias aproximadamente vamos a llegar a perder más de 7 millones de vacunas”.

Recordó que la semana pasada el país compró 1 millón 160 mil dosis más de la vacuna AstraZeneca cuando habían más de 8 millones y medio en el Centro Nacional de Biológicos. “Aquí lo que hay es un negocio de por medio, también de parte de las autoridades del Ministerio que se tendrán que deducir las responsabilidades. Vamos a hacer las citaciones correspondientes y vamos y anunciamos desde ya la interpelación al ministro Francisco Coma para que se deduzcan las responsabilidades administrativas y penales en contra de él y de la exministra Amelia Flores”.

5 millones no se quieren vacunar

Alejandro Giammattei participó el viernes 25 de febrero en la inauguración del Instituto Tecnológico de El Jícaro, El Progreso, y al finalizar la actividad se refirió a la vacunación en Guatemala y dijo que en el país hay 5 millones de personas que se resisten a inmunizarse contra el covid-19.

“Hay 5 millones de guatemaltecos que se resisten a querer ser vacunados y esos 5 millones de guatemaltecos son una amenaza para los que sí estamos vacunados, que nos está dando y nos está repitiendo –el covid-19 ”, explicó el mandatario a reporteros.

El presidente también dijo que hay vacunas y vacunadores, pero lo que nos hace falta son brazos en donde colocarlas.

“Ya no tardan en decir que se nos vencieron vacunas, sí se van a vencer, porque tenemos vacunas para todos, pero si hay 5 millones de gentes que no quieren ¿qué hacemos?”, expresó el presidente Giammattei ese día, pues ya se sabía que este lunes 28 de febrero se vencían las primeras Sputink V.

Ese 25 de febrero, Giammattei también reconoció que hay vacunas para todos y suficientes vacunas para el tercer refuerzo, y si es necesario y se demostrara, hay también para un cuarto refuerzo.