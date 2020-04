Guatemala llega a 500 casos de contagios por covid-19

En el mensaje de cada domingo, el presidente Alejandro Giammatei, refirió que del total de los nuevos casos, 21 son hombres y seis mujeres, y agregó que del total, 15 corresponden a guatemaltecos que fueron deportados desde Estados Unidos.

Entre los datos destacan dos personas más fallecidas, la cuales no fueron reportadas, según indicó el mandatario por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Ambas, aseguró, murieron los pasados 15 y 23 de abril últimos.

“Hago un llamado de atención a las autoridades del IGSS. Deben reportar todos los casos que tengan, al igual que todos los hospitales privados del país”, afirmó el mandatario.

Respecto de lo anterior, comunicación social del ministerio de Salud , refirió que el presidente se habría enterado de los fallecimientos en el IGSS por parte médicos que a título personal lo reportaron los casos fallecidos.

Consultado anoche por Guatevisión, el departamento de comunicación dijo que de momento no tienen vocería y que consultarían con los directivos.

De esa cuenta, del total de casos, 500 casos, 318 son hombres y 182 mujeres, 49 personas se reportan como recuperadas, 15 fallecidas y 334 casos activos. Entre los fallecidos y los que que han sido dados de alta, que son casos considerados como cerrados suman 64, lo que significan 12.88% de todos los casos.

Además, también confirmó que el caso de personas que viven en el extranjero 70 han sido reportados como positivos de covid- 19, de los cuales 60 son de Estados Unidos. “Desgraciadamente 46 han fallecido”, dijo.

Según refirió este domingo se practicaron 492 pruebas.

En su discurso dijo que este domingo llegaron a las 200 mil cajas del programa “Unidos saldremos adelante” y que de las cuales ya se repartieron mas de 150 mil cajas, que pretende apoyar a más de de 1 millón de personas.

Disposiciones

Las disposiciones presidenciales, indicó se mantendrán vamos a igual que la semana anterior; sin embargo, anunció algunas acciones nuevas:

1. Se auditará el gasto publico. Dijo que esto supone tener un plan de contención del gasto.

2. Quedan congeladas todas las contrataciones de personal permanente en el estado en varios renglones. Entre estas las contrataciones de servicios en el renglón 029 y 028, para tener un ahorro en gasto de funcionamiento en lo que resta del año.

El mandatario dijo que en la semana, anunciará otra serie de disposiciones.

Pide no salir de casa

“Si no tiene que salir de caso, por favor no salga”, dijo Giammattei, al recordar que las disposiciones respecto del uso de mascarillas, el que las personas mayores de 60 años no salgan y que a los mercados no asistan ni mujeres embarazadas, niños y personas mayores, se mantienen.

Si podemos contener la enfermedad esta semana, agregó, la próxima semana vamos a tener pequeños pasos para volver a la normalidad, “así que pongamonos las pilas esta semana para que el virus no contagie a más gente. Si ustedes se portan bien, les prometo que la próxima semana vamos a tener mejores condiciones para recuperar la economía”